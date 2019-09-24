«В этой сфере 1000 долларов зарабатывать несложно». Три истории об успехе белорусов

23 года, тысячи подписчиков и месячный доход, в разы превышающий среднюю зарплату по стране. Примерно так можно описать белорусского интернет-предпринимателя.

Очередная история для Instagram от Андрея Сидорова. Развлечение. Вот только в отличие от большинства пользователей молодой человек знает, как на этом заработать. Программист по образованию уже давно забыл про диплом и с головой ушел в интернет-маркетинг.

Андрей Сидоров, предприниматель, блогер:

Сейчас на каждом углу салон красоты, что угодно. Поэтому нужно внедрять маркетинг в свой бизнес, иначе он просто не будет работать. Этим мы и занимаемся, занимаемся привлечением клиентов. В этой сфере 1000 долларов зарабатывать несложно.

Все что нужно для продуктивной работы – стабильный интернет. Такой бизнес не предусматривает офисов, графика рабочего времени и оплачиваемого отпуска. Вместо официального трудоустройства – ненормированный рабочий день и вечная погоня за мечтой. Андрей Сидоров:

Нет абсолютно никакого графика работы. Можешь и в выходные работать, и ночью, и утром. Единомышленников и партнеров молодые предприниматели обычно ищут на так называемых коворкингах.

Анастасия Роловец, инстаграм-маркетолог:

Всегда интересно добиваться результата и неважно, как ты это делаешь. Когда тебе не говорят: «Сделай так-то», а ты сама можешь креативить и придумывать.

Алексей Чекалдин, предприниматель, организатор путешествий:

Занимаюсь организацией авторских путешествий в Исландию, и мы развиваем агентство по разработке чат-ботов. В среднем за одно путешествие можно заработать от тысячи до трех тысяч у.е.

Чтобы оставаться на волне успеха, молодым людям приходится буквально каждый день придумывать новые пути развития и продвижения своих проектов. В то же время краткосрочная перспектива их практически не интересует. Андрей Сидоров:

Мне хочется всегда гораздо больше. Ты можешь нанимать сотрудников, помощников себе, чтобы делегировать им какие-то задачи. Но сейчас я запустил онлайн-школу, где потолка нет и в будущем я вижу себя в этой сфере.