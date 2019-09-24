В дома минчан приходит тепло. Как узнать, когда включат отопление?

Решение приняли в столичной мэрии с учётом неблагоприятного прогноза погоды. Напомним, накануне отопление включили и в детских садах, школах и больницах в отдельных районах Минской, Витебской и Могилёвской областей.

Решение, когда начинать отопительный сезон, принимают местные органы власти с учётом погодных условий и средней температуры воздуха – в течение пяти дней она должна быть меньше 8 градусов тепла для жилого фонда и 10 градусов тепла – для школ и детских садов. При этом подчёркивается – столь раннее включение батарей не должно сильно ударить по кошелькам белорусов. Тариф на тепловую энергию в последнее время не повышался.

Леонид Полещук, заместитель директора Департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации:

Все мощности, которые есть в Министерстве энергетики, будут работать на местных видах топлива в целях снижения затрат на производство тепловой энергии. Если будем переходить в режим протапливаемости, естественно, будет режим ручного регулирования: будут отключаться подъезды, административные учреждения, где температура для комфортной работы будет достаточной.

За последние годы так рано батареи включают впервые. Отопление в квартиры будет подаваться с разбежкой в несколько дней. Одновременно это сделать невозможно. Уточнить, какой ваш дом в очереди, можно на сайте 115.бел.