«Маленькая благодарность от детей-сирот». Мужчина написал кулинарную книгу и передал её Лукашенко
Новости Беларуси. Так уж принято – в конце декабря подводить итоги уходящего года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вспоминать, что же произошло за 365 дней, с одной стороны, как ни крути – хлопотное дело, с другой – добрая новогодняя традиция. И заодно отличный повод ненадолго остановиться и посмотреть на достигнутые результаты.
Кто-то за этот год добился больших успехов, кто-то принес пользу родной стране, а кому-то в трудную минуту помог сосед – и такое никогда не забудется.
Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Так уж принято, в конце года подводить его итоги. У каждого из нас уходящий 2022-й был абсолютно разным: со своими успехами, со своими ошибками. Но о хорошем! Какими событиями запомнился 2022-й? Своими историями сегодня, в канун Нового года, поделятся герои нашего сюжета. Наверняка в этих рассказах многие узнают себя. Так что предлагаю прямо сейчас отправиться в новогоднее путешествие по стране.
– Не поняла. А я что одна иду?
– Ну, хорошо.
– Успеешь ты на бой курантов. Пойдем.
Мне многие говорили: не ищи ты эту мать. Не создавай ты эту книгу. Зачем тебе?
И все же Миша, несмотря на наставления назойливых советчиков, издал собственную кулинарную книгу и попытался найти мать. Она отказалась от него еще в роддоме. Сегодня парню уже 29 лет. Своих родственников он видел лишь пару раз. Но и этого вполне хватило, чтобы понять.
Михаил Старовойтов:
Они хотели со мной наладить хорошие, теплые отношения. Чтобы якобы в дальнейшем избежать выплаты алиментов. Она много раз мне обещала забрать на каникулы. В итоге ничего не было. Со временем понял, что я ей не нужен как сын.
Слабее от этого Миша не стал. Он окончил колледж, устроился на работу пиццамейкером, построил квартиру с поддержкой государства и в преддверии Нового года получил диплом аграрного университета. А дальше только больше. В будущем парень мечтает открыть собственное дело и издать еще пару книг с авторскими рецептами. Кстати, свое первое издание Миша в качестве благодарности за все то, что делается в нашей стране для социальных сирот, попросил передать Александру Лукашенко. Его просьбу мы уже выполнили.
Михаил Старовойтов:
Это будет маленькая благодарность от детей-сирот.
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