«Маленькая благодарность от детей-сирот». Мужчина написал кулинарную книгу и передал её Лукашенко

Новости Беларуси. Так уж принято – в конце декабря подводить итоги уходящего года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вспоминать, что же произошло за 365 дней, с одной стороны, как ни крути – хлопотное дело, с другой – добрая новогодняя традиция. И заодно отличный повод ненадолго остановиться и посмотреть на достигнутые результаты. Кто-то за этот год добился больших успехов, кто-то принес пользу родной стране, а кому-то в трудную минуту помог сосед – и такое никогда не забудется.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Так уж принято, в конце года подводить его итоги. У каждого из нас уходящий 2022-й был абсолютно разным: со своими успехами, со своими ошибками. Но о хорошем! Какими событиями запомнился 2022-й? Своими историями сегодня, в канун Нового года, поделятся герои нашего сюжета. Наверняка в этих рассказах многие узнают себя. Так что предлагаю прямо сейчас отправиться в новогоднее путешествие по стране.

– Не поняла. А я что одна иду?

– Ну, хорошо.

– Успеешь ты на бой курантов. Пойдем.

Мне многие говорили: не ищи ты эту мать. Не создавай ты эту книгу. Зачем тебе? И все же Миша, несмотря на наставления назойливых советчиков, издал собственную кулинарную книгу и попытался найти мать. Она отказалась от него еще в роддоме. Сегодня парню уже 29 лет. Своих родственников он видел лишь пару раз. Но и этого вполне хватило, чтобы понять.

Михаил Старовойтов:

Они хотели со мной наладить хорошие, теплые отношения. Чтобы якобы в дальнейшем избежать выплаты алиментов. Она много раз мне обещала забрать на каникулы. В итоге ничего не было. Со временем понял, что я ей не нужен как сын.