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Психолог рассказала, как реагировать на информацию о коронавирусе

08 марта 2020 17:43
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Новости Беларуси. Психолог Наталья Яковенко рассказала, что не нужно делать во время эпидемии коронавируса, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

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Психолог рассказала, как реагировать на информацию о коронавирусе-1

Наталья Яковенко, психолог:
Конечно, может быть, сегодня отправляться в Северную Италию, в центр эпидемии, – это слишком безрассудно. Этого, конечно, не надо делать. 

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Но, тем не менее, погружаться в другую крайность – не выходить на улицу, не общаться, сидеть в страхе и не жить эту жизнь, которая в любом случае конечна, – это тоже не совсем правильное решение. В конце концов, люди всегда болели, всегда был грипп, всегда были простуды и летом, и зимой.

# Коронавирус # общество # Наталья Яковенко # Фотофакт

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