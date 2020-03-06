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«Спасибо за всё, что вы делаете для страны и нашего народа». Александр Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны

06 марта 2020 10:05
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Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 6 марта чествовали белорусов, которые своим ежедневным трудом делают страну сильнее и краше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Александр Лукашенко вручил государственные награды и генеральские погоны.

«Спасибо за всё, что вы делаете для страны и нашего народа». Александр Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны-1

Эта церемония в преддверии 8 Марта стала хорошей традицией, когда собираются и представительницы прекрасной половины, и защитники Отечества.

Много теплых слов прозвучало в адрес женщин. Среди приглашенных и многодетные мамы, и те, кто проявил себя в профессии и достиг больших карьерных высот. Глава государства поблагодарил собравшихся за их личный вклад в развитие Беларуси.

«Спасибо за всё, что вы делаете для страны и нашего народа». Александр Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны-4

«Спасибо за всё, что вы делаете для страны и нашего народа». Александр Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны-6

«Спасибо за всё, что вы делаете для страны и нашего народа». Александр Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны-8

«Спасибо за всё, что вы делаете для страны и нашего народа». Александр Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны-10

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Сегодня мы одновременно чествуем элиту армии и силовых структур – защитников Отечества, чей праздник мы недавно отмечали, а также многодетных мам и женщин, достигших больших профессиональных высот. Такой гендерный баланс – это не подражание западным трендам. Высокий статус людей в погонах в нашей стране и уважительное, бережное отношение к женщине – абсолютно базовые ценности.

Спасибо за все, что вы делаете для страны и нашего народа. Накануне замечательного весеннего праздника самые теплые поздравления хочу адресовать женщинам нашей Беларуси. Примите мои искренние пожелания здоровья, счастья и благополучия. Желаю вам главного – мира и добра!

«Спасибо за всё, что вы делаете для страны и нашего народа». Александр Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны-13

«Спасибо за всё, что вы делаете для страны и нашего народа». Александр Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны-15

«Спасибо за всё, что вы делаете для страны и нашего народа». Александр Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны-17

«Спасибо за всё, что вы делаете для страны и нашего народа». Александр Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны-19

«Спасибо за всё, что вы делаете для страны и нашего народа». Александр Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны-21

«Спасибо за всё, что вы делаете для страны и нашего народа». Александр Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны-23

До начала торжественной церемонии для ее участников провели экскурсию по Дворцу Независимости. После официальной части гостей ждал прием от имени главы государства.

«Спасибо за всё, что вы делаете для страны и нашего народа». Александр Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны-26

# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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