«Спасибо за всё, что вы делаете для страны и нашего народа». Александр Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 6 марта чествовали белорусов, которые своим ежедневным трудом делают страну сильнее и краше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Александр Лукашенко вручил государственные награды и генеральские погоны.

Много теплых слов прозвучало в адрес женщин. Среди приглашенных и многодетные мамы, и те, кто проявил себя в профессии и достиг больших карьерных высот. Глава государства поблагодарил собравшихся за их личный вклад в развитие Беларуси.

Эта церемония в преддверии 8 Марта стала хорошей традицией, когда собираются и представительницы прекрасной половины, и защитники Отечества.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня мы одновременно чествуем элиту армии и силовых структур – защитников Отечества, чей праздник мы недавно отмечали, а также многодетных мам и женщин, достигших больших профессиональных высот. Такой гендерный баланс – это не подражание западным трендам. Высокий статус людей в погонах в нашей стране и уважительное, бережное отношение к женщине – абсолютно базовые ценности.

Спасибо за все, что вы делаете для страны и нашего народа. Накануне замечательного весеннего праздника самые теплые поздравления хочу адресовать женщинам нашей Беларуси. Примите мои искренние пожелания здоровья, счастья и благополучия. Желаю вам главного – мира и добра!