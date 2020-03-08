«Сменила ножницы на автомат». История белоруски, которая бросила профессию парикмахера и стала военнослужащей

Новости Беларуси. Героини нашего сюжета не стали руководствоваться стереотипом «мужское дело» и выбрали занятие по душе, сообщили в программе «Неделя». Юлия Огнева, СТВ:

Лично мне не близки феминистические настроения в их радикальном проявлении, но и с откровенным сексизмом мириться не буду. Это, знаете ли, такая очень тонкая линия. А ведь границы допустимого должны быть четко очерчены. Хотя бы потому, что они личные и точно не зависят от гендерной принадлежности. В том числе это касается и выбора профессии, и уровня ее оплаты, кстати. Материал корреспондента Кристины Протосовицкой.

Ольга Лебедевская, лейтенант, психолог смешанного артиллеристского дивизиона 38-й брестской десантно-штурмовой бригады:

Орудие! Выстрел! Это восторг, чувство такое интересное. Конечно, незабываемо. Звук проходит через весь организм. Из-за дыма от только что выстрелившей гаубицы с трудом угадывается женский силуэт. Так уж сложилось, что именно накануне 8 Марта Ольге Лебедевской пришлось сменить свой рабочий кабинет военного психолога на полевой выход. В боевом расчете – новобранцы. Услышать команду и спустить рычаг.

Ольга Лебедевская:

Пережить этот выстрел, услышать этот звук, эту отдачу. Это все надо пережить самим, чтобы понять, что боец в этот момент чувствует. И понять его, его психологию, психологию его поведения, как он будет вести себя в бою, как он будет действовать.

Историк по образованию, она поначалу выбрала для себя профессию парикмахера. И все шло хорошо, но в 33 года Ольга, грезившая армией, все же решилась на серьезные перемены в жизни. Мечты девушки сбылись после встречи с мужем-военным. Он поддержал супругу в непростом решении получить образование еще и психолога. Но сначала сам провел небольшой тест, как сейчас шутят в семье, на профпригодность, задав всего один вопрос.

Ольга Лебедевская:

«Готова ли ты прыгнуть 800 метров на землю?» Я сказала: «Раз я приду, значит, буду ко всему готова». Так сложились обстоятельства, что я все-таки сменила ножницы на автомат, взяла парашют и совершаю прыжки.

Физическая подготовка, умение обращаться с оружием, прыжки с парашютом – у Ольги их наберется с десяток. Все это неотъемлемая часть армейской жизни. И никаких поблажек и скидок на слабый пол. Из 2 000 военнослужащих 38-й десантно-штурмовой бригады почти 200 барышень.

Ольга Лебедевская:

Привыкаешь и к этому. Человек ко всему привыкает. Где-то мы, конечно, и реснички можем подкрасить, и губки подмазать. Но все должно быть в пределах разумного.