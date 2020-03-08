«Сменила ножницы на автомат». История белоруски, которая бросила профессию парикмахера и стала военнослужащей
Новости Беларуси. Героини нашего сюжета не стали руководствоваться стереотипом «мужское дело» и выбрали занятие по душе, сообщили в программе «Неделя».
Юлия Огнева, СТВ:
Лично мне не близки феминистические настроения в их радикальном проявлении, но и с откровенным сексизмом мириться не буду. Это, знаете ли, такая очень тонкая линия. А ведь границы допустимого должны быть четко очерчены. Хотя бы потому, что они личные и точно не зависят от гендерной принадлежности. В том числе это касается и выбора профессии, и уровня ее оплаты, кстати.
Материал корреспондента Кристины Протосовицкой.
Ольга Лебедевская, лейтенант, психолог смешанного артиллеристского дивизиона 38-й брестской десантно-штурмовой бригады:
Орудие! Выстрел! Это восторг, чувство такое интересное. Конечно, незабываемо. Звук проходит через весь организм.
Из-за дыма от только что выстрелившей гаубицы с трудом угадывается женский силуэт. Так уж сложилось, что именно накануне 8 Марта Ольге Лебедевской пришлось сменить свой рабочий кабинет военного психолога на полевой выход. В боевом расчете – новобранцы. Услышать команду и спустить рычаг.
Ольга Лебедевская:
Пережить этот выстрел, услышать этот звук, эту отдачу. Это все надо пережить самим, чтобы понять, что боец в этот момент чувствует. И понять его, его психологию, психологию его поведения, как он будет вести себя в бою, как он будет действовать.
Историк по образованию, она поначалу выбрала для себя профессию парикмахера. И все шло хорошо, но в 33 года Ольга, грезившая армией, все же решилась на серьезные перемены в жизни. Мечты девушки сбылись после встречи с мужем-военным. Он поддержал супругу в непростом решении получить образование еще и психолога. Но сначала сам провел небольшой тест, как сейчас шутят в семье, на профпригодность, задав всего один вопрос.
Ольга Лебедевская:
«Готова ли ты прыгнуть 800 метров на землю?» Я сказала: «Раз я приду, значит, буду ко всему готова». Так сложились обстоятельства, что я все-таки сменила ножницы на автомат, взяла парашют и совершаю прыжки.
Физическая подготовка, умение обращаться с оружием, прыжки с парашютом – у Ольги их наберется с десяток. Все это неотъемлемая часть армейской жизни. И никаких поблажек и скидок на слабый пол. Из 2 000 военнослужащих 38-й десантно-штурмовой бригады почти 200 барышень.
Ольга Лебедевская:
Привыкаешь и к этому. Человек ко всему привыкает. Где-то мы, конечно, и реснички можем подкрасить, и губки подмазать. Но все должно быть в пределах разумного.
Анна Луцик, фельдшер смешанного артиллеристского дивизиона 103-й гвардейской отдельной воздушно-десантной бригады:
Место женщине в армии есть. Помогают, не забывают о том, что ты женщина. Но, конечно, надо прикладывать усилия, терпение, выдержку. Все это помогает также в повседневной жизни справиться с какими-то своими трудностями.