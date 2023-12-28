«Удои возросли в несколько раз». Почему классическая музыка благотворно влияет на качество молока?

Музыка – это, безусловно, удивительный вид искусства. Ученые утверждают, что звуки определенной чистоты, исходящие с особой периодичностью, способны разрушать болезнетворные микроорганизмы, выводить из депрессии и даже повышать надои у коров. О том, почему музыка играет такую важную роль в нашей жизни и как влияет на организм человека, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Ученые со всего мира утверждают, что классическая музыка, ни для кого не открою секрет, безусловно, сказывается только самым положительным способом на нашем эмоциональном, психическом, физическом здоровье. Ученые в Германии провели такой любопытный эксперимент: оркестр дортмундской филармонии пригласили выступить перед 180 коровами. Эксперимент, конечно же, удивил. Они записали весь этот эксперимент и включали животным каждый день. Эксперимент удивил тем, что молоко стало слаще, а удои возросли в несколько раз. Хотите соглашайтесь, хотите – нет. Ирина, как вы считаете, как это работает?

Ирина Бивзюк, психолог:

Я не зоопсихолог, поэтому мне тут трудно сказать. Возможно, какое-то настроение у коров поднимается, воздействует. В любом случае музыка – это эмоция, с помощью нее можно манипулировать даже человеком. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Какой звук для этого выбрать, подскажите, Ирина? Ирина Бивзюк:

В том плане, что вы уже ожидаете. Вот бубен – вам показалось напряжение. Или когда идет бой, идут барабаны, люди уже ожидают, что что-то будет такое страшное, то есть напряжение. Что-то может, наоборот, расслаблять, приносить радость. Поэтому, возможно, на коров это тоже так же воздействует, как на людей. Алеся Лакина:

Что же все-таки такое классическая музыка? Сергей, может есть какая-то формула?