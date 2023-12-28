«Удои возросли в несколько раз». Почему классическая музыка благотворно влияет на качество молока?
Музыка – это, безусловно, удивительный вид искусства. Ученые утверждают, что звуки определенной чистоты, исходящие с особой периодичностью, способны разрушать болезнетворные микроорганизмы, выводить из депрессии и даже повышать надои у коров. О том, почему музыка играет такую важную роль в нашей жизни и как влияет на организм человека, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Ученые со всего мира утверждают, что классическая музыка, ни для кого не открою секрет, безусловно, сказывается только самым положительным способом на нашем эмоциональном, психическом, физическом здоровье. Ученые в Германии провели такой любопытный эксперимент: оркестр дортмундской филармонии пригласили выступить перед 180 коровами. Эксперимент, конечно же, удивил. Они записали весь этот эксперимент и включали животным каждый день. Эксперимент удивил тем, что молоко стало слаще, а удои возросли в несколько раз. Хотите соглашайтесь, хотите – нет. Ирина, как вы считаете, как это работает?
Ирина Бивзюк, психолог:
Я не зоопсихолог, поэтому мне тут трудно сказать. Возможно, какое-то настроение у коров поднимается, воздействует. В любом случае музыка – это эмоция, с помощью нее можно манипулировать даже человеком.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Какой звук для этого выбрать, подскажите, Ирина?
Ирина Бивзюк:
В том плане, что вы уже ожидаете. Вот бубен – вам показалось напряжение. Или когда идет бой, идут барабаны, люди уже ожидают, что что-то будет такое страшное, то есть напряжение. Что-то может, наоборот, расслаблять, приносить радость. Поэтому, возможно, на коров это тоже так же воздействует, как на людей.
Алеся Лакина:
Что же все-таки такое классическая музыка? Сергей, может есть какая-то формула?
Сергей Сухомлин, композитор:
Нет никакой формулы. Вообще-то считалось, что это социальный лифт для композиторов – те, кто пишет классическую музыку. Ранее особенно это касалось опер. Мне кажется, большой разницы нет. Любая профессионально, грамотно написанная музыка будет оказывать воздействие, как классическая, так и джазовая, так и попсовая. Она будет оказывать одинаковое воздействие. Может быть, это мое субъективное мнение, но я не думаю, что от классической музыки будут увеличиваться надои.
Михаил Свито:
Эксперимент есть эксперимент. Сергей, понимаете, это не выдумка.
Сергей Сухомлин:
Мы не свидетели этого эксперимента. Я обычно верю тому, что я проверил. Вот как в науке: если они открытие какое-то проверили, тогда считают, что это есть.
Михаил Свито:
Павел, что вы можете сказать? Может такое быть?
Павел Лобацевич, физик:
По поводу эксперимента?
Михаил Свито:
По поводу сладкого молока от коровы с помощью классической музыки.