Удобный перекус – каким продуктам Волковысского ОАО «Беллакт» не страшны высокие температуры?

О пользе грудного вскармливания малышей говорят абсолютно все медики и родители. Но бывают ситуации, когда по каким-либо причинам это невозможно. По мере взросления крохи, когда грудного молока становится мало, адаптированная молочная смесь уже не удовлетворяет. О прелестях белорусского детского питания поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Татьяна Новикова, главный технолог Волковысского ОАО «Беллакт»:

Для летних путешествий в ассортименте для малышей есть стерилизованные жидкие каши, они хранятся при температуре от 0 до 25 градусов. С трубочкой – ребенку удобный перекус. Есть молоко стерилизованное, хранится при температуре до 25 градусов. Для более взрослых детей есть коктейли – школьное, дошкольное питание, которое имеет срок годности 180 суток. Молоко, кстати, у нас уже год имеет срок годности. Оно совершенно спокойно переносит температуру плюс 25, если выше – это термосумка, и можно спокойно ехать.

*На правах рекламы.

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