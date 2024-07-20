Детские смеси, каши и творожки – какую продукцию выпускает Волковысский ОАО «Беллакт»?

О пользе грудного вскармливания малышей говорят абсолютно все медики и родители. Но бывают ситуации, когда по каким-либо причинам это невозможно. По мере взросления крохи, когда грудного молока становится мало, адаптированная молочная смесь уже не удовлетворяет. О прелестях белорусского детского питания поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Татьяна Новикова, главный технолог Волковысского ОАО «Беллакт»:

Есть на уровне законодательных актов разделение, что такое детское питание. Технический регламент Таможенного союза 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» говорит нам, что детское питание – это группа продуктов. Для детей раннего возраста – с рождения, до 3 лет, для детей дошкольного, школьного возраста – с 3 до 6 лет и продукты – с 6 до 18 лет. Что касается нашего предприятия, то у нас есть смеси для питания детей раннего возраста – с рождения до 6 месяцев. Это смеси для здоровых детей на основе коровьего молока. Смеси профилактического назначения – это смеси на частичном гидролизате сывороточного белка для тех детей, кто не переносит цельный белок коровьего молока. Лечебные смеси – это смеси для недоношенных детей. Смеси безлактозные, из которых достали лактозу, расщепили специальным ферментом. Смеси антирефлюксные – это для детей, у которых есть синдром срыгивания. Смеси профилактического назначения – кисломолочные.

Что касается возрастных особенностей смесей, то они выпускаются с рождения до 6 месяцев, с 6 месяцев до года. Напитки для детей раннего возраста – с года. Сейчас в разработке находится продукт, он на испытаниях, для детей старше года, так называемые молоежки. Это продукт, в котором содержится много белка, углеводов для детей, которые не очень хотят или не очень любят кушать. Он с различными вкусами для того, чтобы ребенок получил удовольствие от этого продукта. Кроме того, в нашу линейку входят продукты прикорма – это каши. Продукты цельномолочные, как мы называем, жидкое детское питание – это йогурты, творожки. Для дошкольного и школьного питания – коктейли. Сейчас получаем свидетельство о госрегистрации документа, который разрешает реализацию продуктов на территории Таможенного союза – линейка творожков десертных для дошкольного и школьного питания со вкусом различного мороженого.

*На правах рекламы.