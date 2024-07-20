В Беларуси продолжается реформирование законодательства. Провести ревизию нормативных актов поручил Президент. Присоединиться к процессу должны все госорганы, в том числе Конституционный суд. Эта тема стала одной из основных в ходе недавней встречи Президента с судьями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 30 лет суверенитета Беларуси законодательный массив достиг внушительных размеров. Что не смогло исключить ряда недостатков: некоторые нормативные акты дублируют друг друга, другие сложны для понимания ввиду своих размеров, вплоть до 500 страниц. Редактирование законодательства или, как назвал это глава государства, революция – прямое продолжение перемен, продиктованных принятием на референдуме обновленного Основного закона страны. Все законы должны находиться в гармонии с Конституцией, и Конституционному суду в грядущем процессе отводится особая роль.

Алла Бодак, судья Конституционного суда Беларуси:

Президент не только глава государства, он гарант Конституции, прав и свобод граждан. Именно Президент обеспечивает взаимодействие между органами государственной власти, осуществляет посредничество между ними. Как гарант Конституции он неоднократно говорил, что очень важно, чтобы все органы государственной власти, включая и Конституционный суд, работали на реализацию основной задачи в нашем государстве, построения правового государства. Обеспечение социальной справедливости – это тоже одна из важнейших задач в том числе и Конституционного суда.

Конституция определяет основные принципы белорусской политики: ценность человеческой жизни, социальная справедливость и право на судебную защиту. Что касается последнего направления, у белорусов появилась новая возможность – конституционная жалоба, которая применяется в случае, если все иные методы защиты исчерпаны. Практика всемирная и востребованная, как показал уже наш опыт. Однако у каждого государства свои подходы в ее реализации.

Наталья Карпович, заместитель председателя Конституционного суда Беларуси:

У нашего Конституционного суда самая главная специфика, что наша конституционная жалоба называется не индивидуальная конституционная жалоба, как, например, в Америке. Когда по жалобе гражданина перепроверяется решение инстанций различных уровней. У нас действует нормативная конституционная жалоба. То есть Конституционный суд, не проверяя правоприменительные решения, проверяет, как норма закона, на основе которой приняты эти решения, соответствует Конституции. Потому что суд наш не в праве отступить от нормы закона, он действует в соответствии с ее духом и содержанием. Тем не менее закон может иметь определенные несовершенства.