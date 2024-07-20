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Новый магазин «Первого» открыли в Национальном аэропорту Минск

20 июля 2024 10:39
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В национальном аэропорту «Минск» состоялось торжественное открытие нового магазина «Первого». Здесь можно приобрести одежду и аксессуары с цитатами Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый магазин «Первого» открыли в Национальном аэропорту Минск-1

Это уже четвертый такой магазин в нашей стране. Вся продукция производится на отечественных предприятиях концерна «Беллегпром». В ассортименте представлены футболки, кепки с хлесткими фразами Президента, поло с автографом первого. Выбор разнообразный. Есть и «шоперы», целиком и полностью из оршанского льна. А совсем недавно в продаже появились футболки для самых маленьких белорусов и гостей нашей страны. Магазин расположен в свободной зоне аэропорта, и все желающие смогут зайти и выбрать себе вещи с цитатами главы государства, которые стали поистине крылатыми.

Новый магазин «Первого» открыли в Национальном аэропорту Минск-4

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Приняли решение, что в зоне вылета, когда кто-то провожает, когда люди последние минуты перед вылетом прогуливаются, пускай появится такая возможность приятная, еще раз вспомнить про Беларусь и прикупить сувенир. А что еще, как не Президент, ассоциируется с Беларусью. Мы в этом году за 6 месяцев в объеме реализации повторили цифры реализации 9 месяцев 2023 года. Это нас радует.

Новый магазин «Первого» открыли в Национальном аэропорту Минск-7

Подарки присмотрели, можно будет что-то выбрать, приобрести, может, даже кому-то подарить.

Новый магазин «Первого» открыли в Национальном аэропорту Минск-10

Открылся новый магазин, я решил зайти и приобрести себе сувенир.

Новый магазин «Первого» открыли в Национальном аэропорту Минск-13

Найти магазин можно в общей зоне вылета напротив пункта досмотра Б. Двери для посетителей будут открыты круглосуточно.

# Торговля в Беларуси # общество # Татьяна Лугина

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