30 лет назад состоялась первая инаугурация Лукашенко

30 лет вместе с народом. 20 июля 1994 года в Доме правительства состоялась первая инаугурация Президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По этому случаю во Дворце спорта собрались лидеры ведущих общественных организаций и партийных структур. Форум патриотических сил – хорошая возможность обсудить достижения страны за годы суверенного пути. Ведь за свою 30-летнюю историю институт президентства стал константой системы госуправления как в центре, так и на местах. Именно он гарантирует заботу о гражданах нашей страны через устойчивость государственного развития, генерацию новых экономических и социальных проектов, выверенную политику в отношении центра и регионов.

Грибко Виталий, член Ленинской районной организация РОО «Белая Русь»:

За последние 30 лет Беларусь из маленькой страны – осколка Советского Союза, имеющей развал экономики, развал сельского хозяйства, превратилась в индустриальную державу, которая может позволить накормить как себя, так и окружающих. И космос, наш космос.

Артем Варвашеня, специалист по работе с молодежью Национального аэропорта Минск:

Я, человек, который приехал из Донецка, города, где летают снаряды, в первую очередь хочу сказать, что в этом государстве все делается для людей. Чтобы сохранить тот мир, который сейчас настолько хрупкий. И просто в этот день мы должны поблагодарить нашего действительно лидера за то, что он держит все в своих руках и продолжает держать.