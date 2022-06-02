«Со всей деревни слышался плач». Показываем, как проходит уникальный обряд «Ваджэнне i пахаванне стралы»

Новости Беларуси. Оберег от молнии и залог богатого урожая. В Ветковском районе провели уникальный обряд «Ваджэнне i пахаванне стралы». Ежегодно это событие собирает десятки гостей, ведь традиции обряда сохранили только в этом регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Немало и участников. Люди верят, что народное действо имеет глубокий смысл. Песни, которые исполняют во время его проведения, называют стрельными, а их текст больше напоминает просьбу о защите дома и посевов. Анна Корольчук о тех, кто сохраняет культурное наследие.

Участники обряда собираются около Столбунского дома культуры, благодаря которому традиция не только не канула в лету, но и приобрела популярность. Женщины и дети – все наряжены в яркие народные костюмы. Накануне праздника из бабушкиных сундуков достают вышиванки и спадницы, вытканные и расшитые еще столетие тому. Нарядным строем шествие идет через всю деревню, распевая традиционные песни.

Валентина Мартян, участница ансамбля «Столбунские вечерки»:

Я чула пра гэты абрад. А потым ужо, калі стала прыязджаць удзельнічаць у ансамблі «Стаўбунскія вячоркі», я вывучыла гэтыя песні. А што іх вучыць?

По ходу к колонне присоединяются новые участники. Кто не знает слов, помогает водить хороводы. Так все двигаются к ржаному полю. Вперед пропускают самых юных и нетерпеливых, сзади, не спеша, следуют старожилы.

Нина Рябикова, жительница агрогородка Столбун:

Наши бабушки еще пели, прабабушки, а потом наши мамы, а потом наши сестры пошли, тоже вот так пели. Тогда было больше людей. И оттуда столько, и оттуда. Нет кому уже теперь петь. Забрала земелька. Ну, кто остался, и то слава богу. Традицию свою мы еще не кидаем.

Те, кто разменял девятый десяток, рассказывают, что раньше стрельные песни напоминали мольбу. Пела вся деревня, и этот клич завораживал.

Мы истинные столбунцы. И бабушка – ей 93 года – в нашей компании. Она очень много знает, она правильно поет эту стрелу. Как плач был. Со всей деревни слышался плач.

На поле снова собираются в огромный хоровод и переходят к новому этапу.

Анна Корольчук, корреспондент:

Кульминация обряда – «Пахаванне стралы». Стрела в этом случае обозначает молнию. Женщины закапывают в землю три колоска и просят, чтобы ненастье не повредило их дом и будущий урожай. Кроме того, прикапывают у корешков ржи мелкие предметы: пуговицы, булавки, монеты. И загадывают желание.

Мужчины и женщины собирают букеты из колосков, чтобы забрать домой. После хранят целый год как оберег и залог достатка. Верят и еще в одну чудодейственную силу зеленых ростков. Качаясь в жите, просят матушку-землю дать крепкого здоровья и долгую жизнь. Незамужние девушки таким образом зазывают на порог жениха.

Наталья Бойко, жительница агрогородка Столбун:

В этот день душа поет. И погода нам сопутствует. Стрелу ведем, проводили, захоронили. Пожелали что-то, закапали. Здоровья, в основном своей семье, чтобы наши дети не болели, чтобы наши дети продлевали наши традиции.