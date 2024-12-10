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Удивительная судьба церкви Рождества Богородицы в Черикове: от дворянского дома с мезонином до православного храма

10 декабря 2024 06:42
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Родина аистов, край криниц, озер и золотой соломки. В кадре – Чериков. Узнаем тайны старинной застройки, найдем гармонию в храме и колорит в доме ремесел в программе «Путевка BY» на СТВ.

Удивительная судьба церкви Рождества Богородицы в Черикове: от дворянского дома с мезонином до православного храма-2

Валентина Смазнова, регент хора церкви Рождества Пресвятой Богородицы: 
Во всех ситуациях жизненных мы всегда приходим под своды нашего храма, чтобы в жизни получить какую-то духовную радость, получить тот лучик света, который дарит нам тепло. 

Удивительная судьба церкви Рождества Богородицы в Черикове: от дворянского дома с мезонином до православного храма-4

За крыльями отправляйтесь в церковь Рождества Пресвятой Богородицы. У этого здания удивительная судьба. В середине XIX века предводитель местного дворянства Михаил Голынский построил в городе дом с мезонином. 

Удивительная судьба церкви Рождества Богородицы в Черикове: от дворянского дома с мезонином до православного храма-6

Здесь собиралась элита и кружили на балах. Перед революцией была мужская гимназия, затем школа. После войны расположилась милиция. В 1990-е годы здание решили отдать верующим. Спустя время над крышей поднялись купола и шатровая колокольня.

Удивительная судьба церкви Рождества Богородицы в Черикове: от дворянского дома с мезонином до православного храма-8

Валентина Смазнова:
В 1994 году нам прислали настоятелем иеромонаха Тихона Широбурко. С его легкой руки и началось преображение и строительство вот этого храма. В 2001 году отец Тихон 25 января отошел ко Господу после тяжелой болезни. А накануне случилось чудо в нашем храме. У нас замироточила икона, Казанская икона Божией матери. Чериковляне были свидетелями одного удивительного события в день похорон отца Тихона. Примерно в 10 часов вечера патрульная машина объезжала город, и вдруг послышался какой-то как взрыв, хлопок, в городе во всех домах на улице погас свет, из купола нашего храма вылетел светящийся шар, стал подниматься вверх и растворяться в воздухе, и самопроизвольно включился свет в городе. Это можно рассуждать по-своему, но мы думаем, что, наверное, все-таки душа настоятеля прощалась с этим храмом.

Подробнее в видео.

# Туризм # История # Анастасия Макеева

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