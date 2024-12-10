Удивительная судьба церкви Рождества Богородицы в Черикове: от дворянского дома с мезонином до православного храма

Валентина Смазнова:

В 1994 году нам прислали настоятелем иеромонаха Тихона Широбурко. С его легкой руки и началось преображение и строительство вот этого храма. В 2001 году отец Тихон 25 января отошел ко Господу после тяжелой болезни. А накануне случилось чудо в нашем храме. У нас замироточила икона, Казанская икона Божией матери. Чериковляне были свидетелями одного удивительного события в день похорон отца Тихона. Примерно в 10 часов вечера патрульная машина объезжала город, и вдруг послышался какой-то как взрыв, хлопок, в городе во всех домах на улице погас свет, из купола нашего храма вылетел светящийся шар, стал подниматься вверх и растворяться в воздухе, и самопроизвольно включился свет в городе. Это можно рассуждать по-своему, но мы думаем, что, наверное, все-таки душа настоятеля прощалась с этим храмом.

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