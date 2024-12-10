По следам императрицы Екатерины Великой: где в Черикове липы высажены в форме буквы «Е»?

Родина аистов, край криниц, озер и золотой соломки. В кадре – Чериков. Узнаем тайны старинной застройки, найдем гармонию в храме и колорит в доме ремесел в программе «Путевка BY» на СТВ.

Ее величество Екатерина II посещала Чериков в 1787 году. В музее в ее честь оборудовали шикарные апартаменты. Не упустите шанс почувствовать себя императрицей и сделать фотостоп. А затем отправляйтесь в городской парк. Его история началась как раз после высокого визита. Липовые аллеи высадили в форме символичной буквой «Е» – Екатерина.

Галина Кравцова, краевед:

Вот сохранилось несколько лип из того старого парка. Анастасия Макеева, корреспондент:

Приятно к ним, конечно, прикоснуться, такие старцы парка. Галина Кравцова:

Да, набираются сил, обнимаются, любят приходить сюда, потому что, когда липа цветет, здесь очень приятно находиться. Еще весь парк у нас покрыт маргаритками.