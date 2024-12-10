По следам императрицы Екатерины Великой: где в Черикове липы высажены в форме буквы «Е»?

Родина аистов, край криниц, озер и золотой соломки. В кадре – Чериков. Узнаем тайны старинной застройки, найдем гармонию в храме и колорит в доме ремесел в программе «Путевка BY» на СТВ.
Родина аистов, край криниц, озер и золотой соломки. В кадре – Чериков. Узнаем тайны старинной застройки, найдем гармонию в храме и колорит в доме ремесел в программе «Путевка BY» на СТВ.
Ее величество Екатерина II посещала Чериков в 1787 году. В музее в ее честь оборудовали шикарные апартаменты. Не упустите шанс почувствовать себя императрицей и сделать фотостоп. А затем отправляйтесь в городской парк. Его история началась как раз после высокого визита. Липовые аллеи высадили в форме символичной буквой «Е» – Екатерина.
Галина Кравцова, краевед:
Вот сохранилось несколько лип из того старого парка.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Приятно к ним, конечно, прикоснуться, такие старцы парка.
Галина Кравцова:
Да, набираются сил, обнимаются, любят приходить сюда, потому что, когда липа цветет, здесь очень приятно находиться. Еще весь парк у нас покрыт маргаритками.
Анастасия Макеева:
А в честь Потемкина ничего не посадили?
Галина Кравцова:
Нет, но по той улице, если идти к Сожу, Потемкин к приезду Екатерины поставил дом каменный, и в том домике Екатерина ночевала. Но, к сожалению, не осталось уже и фундамента, потому что Чериков был сожжен. Особенно в 1943 году, когда Чериков освобождали. Очень много деревьев уже пришло в негодность. После войны шла посадка, потому что здесь стояла парашютная вышка до войны.
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