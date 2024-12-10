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Какие романтические легенды острова в Черикове популярны среди местных романтиков?

10 декабря 2024 06:40
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Родина аистов, край криниц, озер и золотой соломки. В кадре – Чериков. Узнаем тайны старинной застройки, найдем гармонию в храме и колорит в доме ремесел в программе «Путевка BY» на СТВ.

Какие романтические легенды острова в Черикове популярны среди местных романтиков?-2

Уплываем на корабле на самый романтичный островок в городе. В былые времена на озере была лодочная станция, каток и играл живой оркестр! Празднично и волшебно по сей день. В центре культуры есть библиотека, кинозал и ЗАГС. 

Какие романтические легенды острова в Черикове популярны среди местных романтиков?-4

Молодожены загадывают желания и вешают замочки на счастливую семейную жизнь. Неспроста здесь останавливаются парочки лебедей и есть легенда про «каханы» ров.

Какие романтические легенды острова в Черикове популярны среди местных романтиков?-6

Галина Кравцова, краевед:
Жил богатый магнат, и у него была красавица-дочь, и вот она полюбила бедного крестьянина, отец заставлял ее выйти за богатого. Но молодые люди так любили друг друга, что они решили, что друг без друга они жить не смогут. И тогда они обнялись и прыгнули вниз, в ров, и там, где они ударились о землю, забила криница. 

Подробнее в видео.

# Туризм # История # Анастасия Макеева

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