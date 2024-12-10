Какие романтические легенды острова в Черикове популярны среди местных романтиков?

Уплываем на корабле на самый романтичный островок в городе. В былые времена на озере была лодочная станция, каток и играл живой оркестр! Празднично и волшебно по сей день. В центре культуры есть библиотека, кинозал и ЗАГС.

Галина Кравцова, краевед:

Жил богатый магнат, и у него была красавица-дочь, и вот она полюбила бедного крестьянина, отец заставлял ее выйти за богатого. Но молодые люди так любили друг друга, что они решили, что друг без друга они жить не смогут. И тогда они обнялись и прыгнули вниз, в ров, и там, где они ударились о землю, забила криница.