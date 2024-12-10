Что легло в название города Чериков: борти для сбора меда или лодки? Узнали исторические факты

Родина аистов, край криниц, озер и золотой соломки. В кадре – Чериков. Узнаем тайны старинной застройки, найдем гармонию в храме и колорит в доме ремесел в программе «Путевка BY» на СТВ.
Родина аистов, край криниц, озер и золотой соломки. В кадре – Чериков. Узнаем тайны старинной застройки, найдем гармонию в храме и колорит в доме ремесел в программе «Путевка BY» на СТВ.
Продолжаем познавать Восточную Беларусь. Черикову уже 420 лет. Но племя радимичей заселило правый берег реки Сож еще 10 тысяч лет назад. В древности люди занимались сбором меда диких пчел, а свои борти называли – черы, чиры. Плавали на лодках – чириках. Возможно, это и стало поводом для названия.
В 1641-м городу было даровано Магдебургское право и герб – крепость с тремя башнями и рыцарем. Перекресток дорог не раз становился ареной боевых действий.
Галина Кравцова, краевед:
Первое упоминание о нашем городе относится к 1467 году, когда польский князь Казимир IV приказал построить по берегам рек православные храмы в честь спасения королевы Елизаветы от утопления. В день святого пророка Илии она переплывала на лодке Двину и лодка стала тонуть. Королеву спасли. И вот в благодарность пророку он приказал построить православные храмы. Такой храм был построен и в Черикове на реке Сож.
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