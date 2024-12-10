Прямой эфир

Что легло в название города Чериков: борти для сбора меда или лодки? Узнали исторические факты

10 декабря 2024 06:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Родина аистов, край криниц, озер и золотой соломки. В кадре – Чериков. Узнаем тайны старинной застройки, найдем гармонию в храме и колорит в доме ремесел в программе «Путевка BY» на СТВ.

Что легло в название города Чериков: борти для сбора меда или лодки? Узнали исторические факты-2

Продолжаем познавать Восточную Беларусь. Черикову уже 420 лет. Но племя радимичей заселило правый берег реки Сож еще 10 тысяч лет назад. В древности люди занимались сбором меда диких пчел, а свои борти называли – черы, чиры. Плавали на лодках – чириках. Возможно, это и стало поводом для названия. 

Что легло в название города Чериков: борти для сбора меда или лодки? Узнали исторические факты-4

В 1641-м городу было даровано Магдебургское право и герб – крепость с тремя башнями и рыцарем. Перекресток дорог не раз становился ареной боевых действий.

Что легло в название города Чериков: борти для сбора меда или лодки? Узнали исторические факты-6

Галина Кравцова, краевед:
Первое упоминание о нашем городе относится к 1467 году, когда польский князь Казимир IV приказал построить по берегам рек православные храмы в честь спасения королевы Елизаветы от утопления. В день святого пророка Илии она переплывала на лодке Двину и лодка стала тонуть. Королеву спасли. И вот в благодарность пророку он приказал построить православные храмы. Такой храм был построен и в Черикове на реке Сож.

Подробнее в видео.

# Туризм # История # Анастасия Макеева

Другие новости рубрики

Все новости
Как удается минимизировать затраты на праздничную подсветку города – объяснил первый замдиректора Мингорсвета
10 декабря 2024 06:34

Как удается минимизировать затраты на праздничную подсветку города – объяснил первый замдиректора Мингорсвета

В Иркутске определили новые векторы сотрудничества российского региона с Беларусью
10 декабря 2024 06:33

В Иркутске определили новые векторы сотрудничества российского региона с Беларусью

Как минчанам пообщаться с Дедом Морозом? Узнали у начальника управления культуры Мингорисполкома
10 декабря 2024 06:27

Как минчанам пообщаться с Дедом Морозом? Узнали у начальника управления культуры Мингорисполкома