Что легло в название города Чериков: борти для сбора меда или лодки? Узнали исторические факты

Родина аистов, край криниц, озер и золотой соломки. В кадре – Чериков. Узнаем тайны старинной застройки, найдем гармонию в храме и колорит в доме ремесел в программе «Путевка BY» на СТВ.

Продолжаем познавать Восточную Беларусь. Черикову уже 420 лет. Но племя радимичей заселило правый берег реки Сож еще 10 тысяч лет назад. В древности люди занимались сбором меда диких пчел, а свои борти называли – черы, чиры. Плавали на лодках – чириках. Возможно, это и стало поводом для названия.

В 1641-м городу было даровано Магдебургское право и герб – крепость с тремя башнями и рыцарем. Перекресток дорог не раз становился ареной боевых действий.