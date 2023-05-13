Удалось спасти от аборта 844 ребёнка. Как фонд «Покров» поддерживает женщин?

В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с Натальей Ярошевич, директором Благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Покров». В чем заключается семейное счастье? Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Наша программа выходит в дни Международного фестиваля «Счастье в детях», который уже в 11-й раз проходит в Бобруйске. Но только ли в детях семейное счастье? Как вы отвечаете для себя на этот вопрос?

Наталья Ярошевич, директор Благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Покров»:

Семейное счастье начинается с мужа и жены. Все-таки это два человека, которые соединяют себя, свои жизни в единое целое. Как говорят, что муж и жена – это уже нулевая степень родства, потом появляются детки, но в целом семья – это мужчина и женщина. О фестивале «Счастье в детях» Олег Лепешенков:

Давайте немного о фестивале поговорим, он проходит в 11-й раз в Бобруйске. Чем он замечателен? Чем он способен помочь белорусским семьям? Наталья Ярошевич:

Самая главная задача – это объединить государство, церковь, общественные организации, объединить всех единомышленников. Приглашаются и представители законодательной власти, исполнительной, сотрудники здравоохранения, образования, семьи для обсуждения самого главного вопроса: как счастье в семьях сохранить, укрепить и приумножить. Олег Лепешенков:

Какими конкретными проектами наполнена ваша деятельность? Вы могли бы привести примеры? Наталья Ярошевич:

Одним из последних утвержденных проектов, конкурсов республиканского масштаба стал конкурс «Святость рождения». Совместно с Министерством здравоохранения Беларуси и Православной церковью было решено поддерживать врачей, акушеров-гинекологов, психологов предабортного консультирования, то есть сотрудников сферы здравоохранения, которые работают с женщинами, которым нужна поддержка со стороны в первую очередь медиков. Потому что женщина приходит в женскую консультацию, то слово, которое она услышит, имеет огромный вес для решения и сохранения жизни.

Что важно знать молодым людям при создании семьи? Олег Лепешенков:

А что бы вы сказали молодой паре, семье? От чего бы хотели их уберечь? Наталья Ярошевич:

Семья – это то место, где человек раскрывает себя, раскрывает другого человека, а потом еще и растят совместно детей в радости и любви. Главный совет для молодого человека – это правильное построение отношений. И начинается это построение не в браке, а до брака. На это надо делать акцент. Олег Лепешенков:

А как эти принципы можно масштабировать? Наталья Ярошевич:

Я с удовольствием расскажу про деятельность и направление центра поддержки семьи, материнства и детства и деятельность фонда, это неразрывно связанные две организации. Сейчас основные направления – это социальная работа, просветительская деятельность. Когда педагоги приходят к молодежи с интересными, интерактивными лекциями, встречами, занятиями, когда это выходит именно на этап дискуссии, в игровой форме в том числе, через упражнения, тренинговые формы молодой человек может услышать себя, услышать другого и, самое главное, научиться слышать. Наши специалисты работают по циклу встреч, лекций, тем, которые начинаются с понятия, что есть жизнь, какой смысл есть в этой жизни. А после уже тема развивается, тема взаимоотношений с другими людьми, искусство общения, взаимоотношений для создания семьи, а потом обязательно про ценность жизни. Как вера помогает молодым семьям? Олег Лепешенков:

Как центр, так и фонд создан по благословению владыки Серафима епископа Бобруйского и Быховского. Какое место в деятельности фонда, в утверждение этих принципов, о которых вы говорите, занимает вера?

Наталья Ярошевич:

Самое основное. Очень много проектов и мероприятий у нас проходят по благословению, в сотрудничестве с Белорусской православной церковью. Мы очень рады той поддержке, выступлению единым фронтом по теме укрепления семейных ценностей, тема веры. Кто как не священнослужитель может раскрыть в полном объеме? Соответственно, темы духовные. Однозначно мы приглашаем священнослужителей, которые тоже могут подкрепить те же самые принципы, слова, которые вкладывают наши сотрудники. Олег Лепешенков:

Вернемся к проектам. Кто в них может принять участие? Как это сделать? Сколько детей удалось спасти центру? Наталья Ярошевич:

У центра «Покрова» изначально была миссия сохранять жизни, сохранять детей, находящихся в утробе матери, помогать женщинам, которые попали в тяжелую, кризисную ситуацию, обстоятельства, семьям, которые находятся в такой же ситуации. Хочется отметить, что с тех пор уже 844 ребенка появились на свет. Олег Лепешенков:

Это дети, которые были сохранены после консультации со специалистами центра? Наталья Ярошевич:

Да. После того как жизнь сохранена, как ребенок родился, если этой женщине необходима помощь, происходит дальнейшее ее сопровождение. Где-то достаточно слова доброго, где-то необходима консультация психолога, юриста. У нас есть телефон поддержки круглосуточный, куда может обратиться любой человек, или приехать в центр «Покрова». В центре «Покрова» созданы кризисные комнаты. Это тоже важный момент, когда женщина может там разместиться на безвозмездной основе, ее окружат заботой и любовью. Для женщины это природа – деторождение. А когда она почувствовала, что она не одинока в этом мире, ощутив уже на руках эту кроху, даже по собственному опыту, это какая-то новая ступень, новые грани человеческого существования. Женщинам важно это прочувствовать, потому что на словах иногда это сложно объяснить.

Олег Лепешенков:

По всему пространству Беларуси размещены плакаты социальной рекламы фонда, где говорится о том, что счастье рождается в семье. Расскажите подробнее об этом проекте. Наталья Ярошевич:

Каждая социальная реклама была продумана вместе с семьей, в связи с их интересами и их жизненной позицией. Наша социальная реклама создается при поддержке Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты. И это работает, потому что реклама размещается по многочисленным городам Беларуси, это более 30 населенных пунктов, около 200 баннеров, это метрополитен в Минске, где тоже на экранах телевизионных и в вагонах метро тоже можно увидеть эти баннеры. И глаз человеческий цепляется за настоящее. Это настоящее – самое ценное, когда мы чувствуем отклик души. Например, проходит конкурс «Молодежь за жизнь, нравственность и семейные ценности», это конкурс молодежных социальных проектов, совместно с церковью, с Министерством образования Республики Беларусь. Здесь мы выявляем педагогов, которые заинтересованы в формировании семейных ценностей у молодежи. И находим ту молодежь, которая тоже инициирует свои проекты. Поддерживаем и тех, и других. Спасибо государству, церкви за то, что есть такая возможность – выявлять и поддерживать именно такие кадры: и молодые, и педагогические, профессиональные кадры. У нас в прошлом году было до 200 заявок, в этом уже около 300, а это показывает заинтересованность внести свой вклад. Каждый человек на своем месте может это сделать. Олег Лепешенков:

К чему главному вы стремитесь в своей деятельности?