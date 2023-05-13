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Первый в Беларуси ЦЭ состоится 14 мая

13 мая 2023 07:38
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Уже в это воскресенье выпускники белорусских школ приступят к написанию централизованного экзамена по русскому и белорусскому языкам, информирует Министерство образования Республики Беларусь. Информация о заданиях строго конфиденциальна – материалы для экзамена будут доставляться непосредственно из РИКЗ курьерской службой.  

Сдача экзаменов будет проходить в специальных местах, а не в стенах школ. Всего по стране выбрано 144 пункта, куда будут приходить дети вместе с учителями. Планирование и логистика уже отработаны, составлен график сбора учеников в школах и их прибытия в пункты проведения ЦЭ.  

Сам экзамен начнется в 11:00. Учащимся необходимо явиться в пункт проведения ЦЭ за час до начала. Им будут созданы максимально комфортабельные условия: буфет, профролики и психологическая поддержка. 

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество

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