Первый в Беларуси ЦЭ состоится 14 мая

Уже в это воскресенье выпускники белорусских школ приступят к написанию централизованного экзамена по русскому и белорусскому языкам, информирует Министерство образования Республики Беларусь. Информация о заданиях строго конфиденциальна – материалы для экзамена будут доставляться непосредственно из РИКЗ курьерской службой.

Сдача экзаменов будет проходить в специальных местах, а не в стенах школ. Всего по стране выбрано 144 пункта, куда будут приходить дети вместе с учителями. Планирование и логистика уже отработаны, составлен график сбора учеников в школах и их прибытия в пункты проведения ЦЭ.

Сам экзамен начнется в 11:00. Учащимся необходимо явиться в пункт проведения ЦЭ за час до начала. Им будут созданы максимально комфортабельные условия: буфет, профролики и психологическая поддержка.