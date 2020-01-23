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«Это недолговременная реконструкция». Что нужно знать о ламинировании волос

23 января 2020 10:12
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Галина Дубовская, директор салона красоты:
Почему называется ламинирование? На волосы наносится определенный состав, который обволакивает каждый ваш волосок таким материалом, который, как пленка, ламинирует каждый-каждый волосочек. Ваш волос становится гладким и блестящим.

«Это недолговременная реконструкция». Что нужно знать о ламинировании волос -1

Сначала наносится очищающий шампунь и у вас волос хорошо очищается. Затем наносится маска, которая увлажняет волос, а после этого уже наносится этот определенный состав.

«Это недолговременная реконструкция». Что нужно знать о ламинировании волос -4

Далее этот состав после выдержки смывается и наносится опять же завершающая маска. Для того, чтобы состав не вымывался, поэтому нужно пользоваться шампунями с нейтральным pH.

«Это недолговременная реконструкция». Что нужно знать о ламинировании волос -7

Чтобы испортить волосы ламинированием – это невозможно, потому что, например, есть кератиновое выпрямление, где действуют утюжки, где действуют высокие температуры – больше 200 градусов. При ламинировании – только фен.

«Это недолговременная реконструкция». Что нужно знать о ламинировании волос -10

Ламинирование – это не выпрямление волос. Если вы делаете его на кудрявые волосы, ваш волос будет иметь более структурированный завиток, но ваш завиток все равно останется.

«Это недолговременная реконструкция». Что нужно знать о ламинировании волос -13

Я не отнесла бы эту процедуру к какому-то лечению. Это просто как недолговременная реконструкция волоса, но тем не менее она очень эффектная.

«Это недолговременная реконструкция». Что нужно знать о ламинировании волос -16

# Косметология # общество # Галина Дубовская # Фотофакт # Красота

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