«Это недолговременная реконструкция». Что нужно знать о ламинировании волос

Галина Дубовская, директор салона красоты:

Почему называется ламинирование? На волосы наносится определенный состав, который обволакивает каждый ваш волосок таким материалом, который, как пленка, ламинирует каждый-каждый волосочек. Ваш волос становится гладким и блестящим.

Сначала наносится очищающий шампунь и у вас волос хорошо очищается. Затем наносится маска, которая увлажняет волос, а после этого уже наносится этот определенный состав.

Далее этот состав после выдержки смывается и наносится опять же завершающая маска. Для того, чтобы состав не вымывался, поэтому нужно пользоваться шампунями с нейтральным pH.

Чтобы испортить волосы ламинированием – это невозможно, потому что, например, есть кератиновое выпрямление, где действуют утюжки, где действуют высокие температуры – больше 200 градусов. При ламинировании – только фен.

Ламинирование – это не выпрямление волос. Если вы делаете его на кудрявые волосы, ваш волос будет иметь более структурированный завиток, но ваш завиток все равно останется.