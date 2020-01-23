«Поле чудес» и «Первый спасатель на деревне». Необычную акцию проведёт МЧС

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС: Акция «Безопасность в каждый дом», когда сотрудники МЧС вместе с другими заинтересованным органами работают, и в частности, на первом этапе с лицами, которые злоупотребляют спиртными напитками, ведут асоциальный образ жизни. Здесь будем беседовать, показывать, к чему может привести беспечность человека, конечно, же пытаться привить хорошую привычку: не курить в доме и тем самым создать безопасный фундамент для самого этого человека и для родных.

На втором этапе акции мы отправимся в сельские населенные пункты, где жителям пожилого возраста с активной жизненной позицией скучно не будет. Будет и «Поле чудес от МЧС», и «Первый спасатель на деревне», где все жители смогут не просто перевоплотиться в спасателя, но и смогут научиться правильно вызывать спасателей. Это очень важно, потому что поскольку, к сожалению, бывают такие случаи, когда случаются пожары, и люди звонят не в службу МЧС, а звонят детям, звонят дети и называют свой адрес, чтобы выехала техника. Важно, чтобы вот эти элементы были доведены до автоматизма: как правильно установить автономный пожарный извещатель, как пользоваться огнетушителем. Ну, и примерить снаряжение спасателей, окунуться в эту активную жизнь, будем предлагать жителям сельских населенных пунктов.