Прямой эфир

Учёные: «В связи с тем, что сложилась погода тёплая, надо посев на рассаду на 5-7 дней начинать раньше»

07 февраля 2020 08:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Как выбрать семена перед посадкой и когда начинать посев, рассказали в программе  «Новое утро» на РТР-Беларусь. 

Учёные: «В связи с тем, что сложилась погода тёплая, надо посев на рассаду на 5-7 дней начинать раньше» -1

Мечислав Степуро, заведующий отраслевой лабораторией технологических исследований РУП «Институт овощеводства» НАН Беларуси:
Желательно делать ставку на наши, отечественные семена овощных культур – они более пластичны к изменениям климатических условий. Высыпаете эти семена, сравниваете: такие ли они по цвету, по выполненности. Если, допустим, немножко оно щупловато, уже можно браковать. Если, допустим, у огурца корневая система прямо и там один корешок, эти семена бракуются. А оставляют, когда корешок имеет такие разветвлённые боковые корешки. Зависит от глубины посева семян ещё, тоже надо знать.

Если семечко, допустим, мелкое, то надо заглубить на сантиметр. Если семечко 2 миллиметра, вы можете заглубить на 2 сантиметра. И зависит от субстрата. Если вы берёте субстрат – торф, но низинного типа, там глубину можно делать немножко и меньше, потому что при поливе он уплотняется и растению трудно выйти.

В связи с тем, что сложилась такая погода тёплая, надо посев на рассаду где-то на 5-7 дней начинать раньше обычных сроков. Выращивают свёклу, лук выгоняют, зелень тоже можно вот сейчас садить, шпинат быстро растёт – где-то дней 20-24 уже выходит хороший лист.

Учёные: «В связи с тем, что сложилась погода тёплая, надо посев на рассаду на 5-7 дней начинать раньше» -4

# Растения и цветы # общество # Мечислав Степуро

Другие новости рубрики

Все новости
В Театре имени Горького 7 февраля пройдёт гражданская панихида по Борису Луценко
07 февраля 2020 07:23

В Театре имени Горького 7 февраля пройдёт гражданская панихида по Борису Луценко

Григорий Рапота на книжной выставке: «Это та сфера деятельности, которая вызывает меньше всего противоречий»
07 февраля 2020 07:01

Григорий Рапота на книжной выставке: «Это та сфера деятельности, которая вызывает меньше всего противоречий»

Впервые в Беларуси можно оплатить проезд по QR-коду. Как и где это работает?
06 февраля 2020 18:57

Впервые в Беларуси можно оплатить проезд по QR-коду. Как и где это работает?