Учёные: «В связи с тем, что сложилась погода тёплая, надо посев на рассаду на 5-7 дней начинать раньше»

Мечислав Степуро, заведующий отраслевой лабораторией технологических исследований РУП «Институт овощеводства» НАН Беларуси:

Желательно делать ставку на наши, отечественные семена овощных культур – они более пластичны к изменениям климатических условий. Высыпаете эти семена, сравниваете: такие ли они по цвету, по выполненности. Если, допустим, немножко оно щупловато, уже можно браковать. Если, допустим, у огурца корневая система прямо и там один корешок, эти семена бракуются. А оставляют, когда корешок имеет такие разветвлённые боковые корешки. Зависит от глубины посева семян ещё, тоже надо знать.

Если семечко, допустим, мелкое, то надо заглубить на сантиметр. Если семечко 2 миллиметра, вы можете заглубить на 2 сантиметра. И зависит от субстрата. Если вы берёте субстрат – торф, но низинного типа, там глубину можно делать немножко и меньше, потому что при поливе он уплотняется и растению трудно выйти.

В связи с тем, что сложилась такая погода тёплая, надо посев на рассаду где-то на 5-7 дней начинать раньше обычных сроков. Выращивают свёклу, лук выгоняют, зелень тоже можно вот сейчас садить, шпинат быстро растёт – где-то дней 20-24 уже выходит хороший лист.