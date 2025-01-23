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Министр культуры Беларуси: «Марафон единства» показал, что нас не расшатать

23 января 2025 19:53
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«Марафон единства» в Минске. В столице мероприятия акции продолжаются всю неделю, рассказали в программе Новости «24 часа».

Площадками для встреч и неформальных разговоров становятся самые неожиданные локации. Так, 23 января «Знаковая встреча» прошла на фуд-корте одного из столичных торговых центров. Диалог получился открытым и откровенным. Министр культуры Руслан Чернецкий и народный артист России Эдгард Запашный ответили на все, даже самые острые вопросы. И порассуждали о ценностях и достижениях, которые нас объединяют: личных и общих для всей страны. 

Министр культуры Беларуси: «Марафон единства» показал, что нас не расшатать-2

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:
«Марафон единства» – это такая акция, которая была просто необходима. Идея о ней витала в воздухе, людям нужно было почувствовать плечо, спину почувствовать, узнать человека в лицо, в конце концов, соседа своего, потому что вот это и объединяет, вот это и делает нас монолитом, показывает то, что нас не расшатать, изнутри нас не расшатать, нет, не получится. 

Острые вопросы министру, экскурсии в цехах и «Ночь открытий» – как прошел 4-й день «Марафона единства» в Минске? Читайте здесь. 

# Руслан Чернецкий # Праздник в городе # Эдгард Запашный

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