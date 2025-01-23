Министр культуры Беларуси: «Марафон единства» показал, что нас не расшатать

«Марафон единства» в Минске. В столице мероприятия акции продолжаются всю неделю, рассказали в программе Новости «24 часа».
Площадками для встреч и неформальных разговоров становятся самые неожиданные локации. Так, 23 января «Знаковая встреча» прошла на фуд-корте одного из столичных торговых центров. Диалог получился открытым и откровенным. Министр культуры Руслан Чернецкий и народный артист России Эдгард Запашный ответили на все, даже самые острые вопросы. И порассуждали о ценностях и достижениях, которые нас объединяют: личных и общих для всей страны.