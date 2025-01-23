Третий день досрочного голосования в Беларуси – явка по стране составила 27,15%

Итак, третий день досрочного голосования. Удобная форма для тех, кто в основной день выборов не сможет по тем или иным причинам придти на участок. И этой возможностью активно пользуются граждане во всех регионах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На особом счету избиратели-дебютанты – те молодые белорусы, для которых нынешняя электоральная кампания стала первой в жизни. Для них на всех участках для голосования подготовили сюрприз. Галина Буро об итогах этого четверга.

Галина Буро, корреспондент:

Буквально въезжают в электоральную кампанию хоккеисты из Гродно. Под сводами Ледовой арены разместился участок для голосования № 1. Быть первыми здесь стремятся и в спорте, и при выборе будущего для своей страны.

Командное дело – полным составом, за исключением иностранных легионеров. Хоккеисты клуба «Неман» решили голосовать досрочно по месту работу. Все же график тренировок и соревнований плотный, но найти в нем время, чтобы сделать свой главный выбор – дело чести. Прописка команды – Ледовый дворец, который после развала Советского Союза рисковал остаться долгостроем, но нет. Уже в суверенной Беларуси здание обрело свой облик. За курс на поддержку и развитие спорта – их голоса.

В команде есть и впервые голосующие. Для них подарки на память. Выборы Президента Беларуси – важнейшее событие для страны и особенный момент для тех, кто впервые реализует свое конституционное право. Делая выбор сегодня, молодые люди определяют свое завтра. Потому к изучению программ и биографий кандидатов подходят ответственно.

Я обращал внимание на образование и политическую деятельность, чтобы понять кто и как может привести нашу страну к тому, чего он сам желает, и к тому, что желает народ.

Будущее страны в руках каждого. Сегодня эти слова находят широкий отклик у белорусов. Свой выбор за стабильную экономику сегодня сделал профильный министр Юрий Чеботарь. Развитие народного хозяйства невозможно без сильной власти. Особенно сейчас, когда градус напряженности на внешнем контуре растет в геометрической прогрессии. Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

Голосуя и делая правильный выбор, мы все-таки говорим о том, каким будет наше будущее. А будущее – это устойчивое экономическое развитие, наше устойчивое положение в мире. И, самое главное, независимость. Говоря об экономическом развитии, нам и дальше предстоит повышать эффективность нашего производства, создавать новые предприятия.

При этом стабильность не равно застой. Скорее, речь о поступательном развитии. Так на протяжении 30 лет происходит во всех сферах нашей жизни. И сегодня Беларусь может гордиться своими успехами. Потому что каждый в отдельности и все вместе мы подняли страну на новый уровень, обеспечив себя всем необходимым. Люди старшего поколения помнят, как хлеб и молоко получали по талонам. А теперь на полках изобилие белорусских продуктов. За сохранение продовольственной безопасности – голос министра сельского хозяйства и продовольствия Анатолия Линевича.

Анатолий Линевич, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Голосуем всегда за стабильность, за будущее нашего государства, за мир, за благополучие. Можно посмотреть, что сделано за последние наши 30 лет. Огромное количество новых предприятий, благоустроенные города, населенные пункты, агрогородки.

Процветание, мир, безопасность – ключевые ценности для белорусов. И сохранить их – дорогого стоит. Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович отдал свой голос за память об уроках прошлого и сохранения единства сегодня – в этом наша сила, особенно учитывая риторику коллективного Запада, безосновательные обвинения в наш адрес и начатую гонку вооружений. Участие в досрочном голосовании приняли председатель ЦИК и госсекретарь Совбеза Беларуси.

О войне и цене мира, как никто, могут рассказать ветераны Великой Отечественной. Только открылся избирательный участок, как на пороге, строго по часам, Николай Лагуткин. Пунктуальность в крови у полковника в отставке. В 2025 году Николаю Ильичу исполнится 100 лет. Несмотря на возраст, прийти лично на участок для голосования считает своим долгом перед Родиной, которую в 17 лет пошел защищать на фронт. Освобождал Киев, Румынию, Польшу, дошел до Германии, награжден медалью «За отвагу» и Орденом славы. Сегодня по праву почетный житель Гродно. Галантный и умудренный жизненным опытом, он выбрал для себя наиболее достойного кандидата. Николай Лагуткин, ветеран Великой Отечественной войны:

Для меня важно выбрать именно того Президента, которого я хочу видеть, слышать ежедневно. Прийти и отдать свою почесть ради него!

Большой путь прошло и православие на наших землях. После времен гонений на церковь при независимой Беларуси произошло возрождение храмов и веры. Митрополит Вениамин на избирательном участке отдал свой голос за духовный рост и призвал верующих помнить о значении единства и взаимопонимания, особенно в условиях нестабильной мировой обстановки,

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Думаю, что у нашей страны прекрасные перспективы, которые определятся выбором народа, каждого человека. Активное участие в выборной кампании в поддержку того доброго, что мы имеем. И то доброе, которое мы хотим, чтобы оно развивалось.

В современных условиях крайне необходимо, чтобы государство возглавлял человек, способный эффективно использовать президентские полномочия в интересах белорусского народа. В этом убежден председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, который также воспользовался правом досрочного голосования. Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:

В Беларуси в соответствии с конституционными принципами сформирована избирательная система, и наше избирательное законодательство соответствует международным стандартам демократических выборов. Выражаю уверенность, что граждане нашей страны примут активное участие в голосовании, проявят единство и сплоченность по дальнейшему обеспечению поступательного развития Республики Беларусь.