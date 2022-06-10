«Учтены новые современные технологии». Как донорство крови помогает не только спасти жизнь, но и развивать науку?

Новости Беларуси. Более ста тысяч белорусов стали донорами в 2021 году. Это позволило достичь максимальных объемов заготовки крови за всю историю национальной трансфузиологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня белорусское здравоохранение полностью обеспечено качественными и безопасными компонентами крови, а также основными лекарственными средствами из плазмы. Так, уникальный препарат – плазму, обогащенную тромбоцитами, – создали и внедрили в практику специалисты РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий. Его можно использовать в офтальмологии, акушерстве и даже в косметологии.

Федор Карпенко, директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий: Без донорской крови и ее компонентов система здравоохранения ни в одной стране мира не может существовать. Уникальные направления получения уже из компонентов крови лекарственных средств, из плазмы крови – те технологии, которыми владеет небольшое количество стран – это возможность оказывать медицинскую помощь не только пациентам хирургического профиля, но и пациентам терапевтического профиля с нарушением работы печени, ЖКТ, пациентам ожоговых отделений.

Олег Чеботарев, заместитель директора РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:

Подготовлен законопроект о донорстве крови и ее компонентов. 16 июня он выходит на первое чтение. Все выплаты, которые существуют на данный момент, будут сохранены. Учтены новые современные технологии, этапы развития. Все это прописано в новом законопроекте. Повышается возраст донации до 65 лет.

14 июня в нашей стране традиционно будет отмечаться Всемирный день донора. Тема кампании этого года: «Донорство крови – акт солидарности. Станьте донором и спасайте жизни».