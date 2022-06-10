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«Оригинальный свет, театральный звук, вибродинамики». В Оршу прибыл музей «Поезд Победы»

10 июня 2022 08:22
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Новости Беларуси. В Орше торжественно встретили «Поезд Победы». Передвижной музей остановился на перроне железнодорожного вокзала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Оригинальный свет, театральный звук, вибродинамики». В Оршу прибыл музей «Поезд Победы»-1

Интерактивная экспозиция уже принимает первых посетителей. Историко-просветительский проект посвящен событиям Великой Отечественной войны. В девяти вагонах – трехмерные панорамы, макеты в натуральную величину. Благодаря современным технологиям посетителей ждет полное погружение в военное время. Одна из экспозиций посвящена подвигу защитников Брестской крепости. Проект – инициатива Белорусской железной дороги совместно с российскими коллегами.  

«Оригинальный свет, театральный звук, вибродинамики». В Оршу прибыл музей «Поезд Победы»-4

Сергей Лукша, администратор проекта «Поезд Победы»:  
«Поезд Победы» – это первый в мире уникальный иммерсивный музей с эффектом погружения. Оригинальный свет, театральный звук, вибродинамики. Более 150 фигур, более четырех тысяч единиц оригинального реквизита. История, озвученная Екатериной Гусевой. Обязательно приходите к нам в гости, у нас очень интересно.  

«Оригинальный свет, театральный звук, вибродинамики». В Оршу прибыл музей «Поезд Победы»-7

Передвижной музей приезжает в нашу страну уже во второй раз. В 2022 году его география расширена в два раза. До 4 июля «Поезд Победы» побывает в 17 городах Беларуси.  

# Музей # общество # Сергей Лукша # Фотофакт

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