«Оригинальный свет, театральный звук, вибродинамики». В Оршу прибыл музей «Поезд Победы»

Новости Беларуси. В Орше торжественно встретили «Поезд Победы». Передвижной музей остановился на перроне железнодорожного вокзала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интерактивная экспозиция уже принимает первых посетителей. Историко-просветительский проект посвящен событиям Великой Отечественной войны. В девяти вагонах – трехмерные панорамы, макеты в натуральную величину. Благодаря современным технологиям посетителей ждет полное погружение в военное время. Одна из экспозиций посвящена подвигу защитников Брестской крепости. Проект – инициатива Белорусской железной дороги совместно с российскими коллегами.

Сергей Лукша, администратор проекта «Поезд Победы»:

«Поезд Победы» – это первый в мире уникальный иммерсивный музей с эффектом погружения. Оригинальный свет, театральный звук, вибродинамики. Более 150 фигур, более четырех тысяч единиц оригинального реквизита. История, озвученная Екатериной Гусевой. Обязательно приходите к нам в гости, у нас очень интересно.