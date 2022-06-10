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«Подарит зрителям радость». Лукашенко направил приветствие гостям и участникам музыкального фестиваля в Молодечно

10 июня 2022 08:35
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Новости Беларуси. Праздник слова и музыки. В Молодечно открывается 21-й Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии. Приветствие участникам и гостям направил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Подарит зрителям радость». Лукашенко направил приветствие гостям и участникам музыкального фестиваля в Молодечно-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Многолетняя традиция фестивальных встреч на гостеприимной молодечненской земле способствует благородному делу сохранения и обогащения бесценного наследия белорусской культуры. Уверен, нынешний форум, посвященный Году исторической памяти и 140-летию белорусских классиков Янки Купалы и Якуба Коласа, подарит зрителям радость долгожданных встреч с известными деятелями искусства, станет центром притяжения молодых и талантливых исполнителей и снова откроет новые имена.  

# Фестиваль # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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