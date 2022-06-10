«Подарит зрителям радость». Лукашенко направил приветствие гостям и участникам музыкального фестиваля в Молодечно

Новости Беларуси. Праздник слова и музыки. В Молодечно открывается 21-й Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии. Приветствие участникам и гостям направил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Многолетняя традиция фестивальных встреч на гостеприимной молодечненской земле способствует благородному делу сохранения и обогащения бесценного наследия белорусской культуры. Уверен, нынешний форум, посвященный Году исторической памяти и 140-летию белорусских классиков Янки Купалы и Якуба Коласа, подарит зрителям радость долгожданных встреч с известными деятелями искусства, станет центром притяжения молодых и талантливых исполнителей и снова откроет новые имена.