Почему столичный застройщик с полувековым опытом затягивает сроки? Анонс проекта «Решение есть!»

« Решение есть! » – проект СТВ, призванный помогать. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть!

День, когда должен был дом сдаться, – 15 декабря они только начали копать фундамент.

Уже влезли в коммерческий кредит, который под 17 %.

– Я с вами не буду разговаривать.

– Почему? У нас сейчас июнь на календаре. Уже должны по строительным работам двери, окна вставляться. А застряли, наверное, на уровне апреля.

И когда многодетные семьи получат ключи от долгожданных квартир?