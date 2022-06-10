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Почему столичный застройщик с полувековым опытом затягивает сроки? Анонс проекта «Решение есть!»

10 июня 2022 08:34
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«Решение есть!» – проект СТВ, призванный помогать. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть!

Что нам стоит дом построить?

Почему столичный застройщик с полувековым опытом затягивает сроки? Анонс проекта «Решение есть!»-1

День, когда должен был дом сдаться, – 15 декабря они только начали копать фундамент.

Из счастливых новоселов в обманутые дольщики.

Почему столичный застройщик с полувековым опытом затягивает сроки? Анонс проекта «Решение есть!»-4

Стройка идет как мокрое горит.

Почему столичный застройщик с полувековым опытом затягивает сроки? Анонс проекта «Решение есть!»-7

Уже влезли в коммерческий кредит, который под 17 %.

Почему столичный застройщик с полувековым опытом затягивает сроки?

Почему столичный застройщик с полувековым опытом затягивает сроки? Анонс проекта «Решение есть!»-10

Я с вами не буду разговаривать.
– Почему? У нас сейчас июнь на календаре. Уже должны по строительным работам двери, окна вставляться. А застряли, наверное, на уровне апреля.

И когда многодетные семьи получат ключи от долгожданных квартир?

Почему столичный застройщик с полувековым опытом затягивает сроки? Анонс проекта «Решение есть!»-13

Мы делаем все, что возможно. Ориентируемся на третий квартал.

Почему столичный застройщик с полувековым опытом затягивает сроки? Анонс проекта «Решение есть!»-16

Долгожданный долгострой и телевидение как последняя надежда сдвинуть дело с мертвой точки.

«Решение есть!» 10 июня в 16:50 сразу после выпуска новостей на СТВ.

# Строительство # общество # Фотофакт

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