Почему столичный застройщик с полувековым опытом затягивает сроки? Анонс проекта «Решение есть!»
«Решение есть!» – проект СТВ, призванный помогать. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть!
Что нам стоит дом построить?
День, когда должен был дом сдаться, – 15 декабря они только начали копать фундамент.
Из счастливых новоселов в обманутые дольщики.
Стройка идет как мокрое горит.
Уже влезли в коммерческий кредит, который под 17 %.
Почему столичный застройщик с полувековым опытом затягивает сроки?
– Я с вами не буду разговаривать.
– Почему? У нас сейчас июнь на календаре. Уже должны по строительным работам двери, окна вставляться. А застряли, наверное, на уровне апреля.
И когда многодетные семьи получат ключи от долгожданных квартир?
Мы делаем все, что возможно. Ориентируемся на третий квартал.
Долгожданный долгострой и телевидение как последняя надежда сдвинуть дело с мертвой точки.
«Решение есть!» 10 июня в 16:50 сразу после выпуска новостей на СТВ.