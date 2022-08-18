В оршанском центре скорой помощи появилось 8 новых автомобилей – из областного бюджета выделили 2 миллиона

Новости Беларуси. Оперативность и качество оказания медицинской помощи. Парк Оршанского межрайонного центра скорой помощи пополнился восемью новыми автомобилями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Оперативность и качество оказания медицинской помощи. Парк Оршанского межрайонного центра скорой помощи пополнился восемью новыми автомобилями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спецтехника укомплектована новейшими медицинскими приборами. Здесь можно экстренно оказать помощь пациенту с проблемами сердца, также при необходимости провести искусственную вентиляцию легких. Новые автомобили разъедутся в Дубровно, Толочин и Новолукомль. Эти соседние районы входят в состав Оршанского межрайонного центра скорой помощи, который начал функционировать с июля 2022 года. Приобретены машины за счет областного бюджета, а это почти два миллиона рублей.
Татьяна Каранкевич, старший фельдшер отделения скорой медицинской помощи «Дубровно»:
Последнее слово техники облегчит нам работу гораздо больше, не сравнить с оборудованием, которое было раньше. И народ прочувствует это на себе. В экстренной ситуации каждый из нас придет на помощь.
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Произошла централизация. Управление из одного рабочего места для нескольких районов. Это улучшает оперативность и минимизирует ту разницу между оказанием медицинской помощи в городе и более отдаленных пунктах.
Сегодня сфере здравоохранения уделяется большое внимание со стороны государства. В стране модернизируются больницы, поликлиники, причем не только в областных городах, но и районных центрах. Качественная медицинская помощь становится все доступнее.