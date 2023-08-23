«Учитываем опыт СВО». С курсантами Военной академии провели комплексные занятия на полигоне

Новости Беларуси. Кульминация ознакомительной практики. С курсантами Военной академии Беларуси проведены комплексные занятия на полигоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Кульминация ознакомительной практики. С курсантами Военной академии Беларуси проведены комплексные занятия на полигоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Будущие офицеры выполняли различные нормативы по тактической, огневой и медицинской подготовке. Особый момент тренировки – обкатка бронетехникой.
Андрей Зырянов, исполняющий обязанности начальника общевойскового факультета Военной академии Беларуси:
Курсантами первого курса учреждения образования Военная академия Республики Беларусь проводится ознакомительная практика. Кульминацией этой ознакомительной практики является проведение комплексного практического занятия, в ходе которого курсанты совершенствуют полученные умения, приобретенные в ходе ознакомительной практики, а также тренируются в передвижении различными способами на поле боя, в борьбе с бронеобъектами, отрабатывают нормативы по военно-инженерной подготовке, радиационной, химической и биологической защите.
Также мы учитываем опыт специальной военной операции, изучаем вопросы тактической медицины, применения беспилотных летательных аппаратов. Также кульминация этого занятия – это учебное место по обкатке личного состава танками, где у наших курсантов формируется психологическая устойчивость при действиях в боевой обстановке.
На фоне непростой обстановки у границ в Беларуси обеспечены мир, стабильность, спокойствие и согласие. Впереди у будущих офицеров – ритуал принятия военной присяги. Бойцам доверят самое дорогое – будущее и настоящее Родины, нашу территориальную целостность и конституционный строй.