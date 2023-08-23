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«Учитываем опыт СВО». С курсантами Военной академии провели комплексные занятия на полигоне

23 августа 2023 07:43
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Новости Беларуси. Кульминация ознакомительной практики. С курсантами Военной академии Беларуси проведены комплексные занятия на полигоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Учитываем опыт СВО». С курсантами Военной академии провели комплексные занятия на полигоне-1

Будущие офицеры выполняли различные нормативы по тактической, огневой и медицинской подготовке. Особый момент тренировки – обкатка бронетехникой.

«Учитываем опыт СВО». С курсантами Военной академии провели комплексные занятия на полигоне-4

Андрей Зырянов, исполняющий обязанности начальника общевойскового факультета Военной академии Беларуси:
Курсантами первого курса учреждения образования Военная академия Республики Беларусь проводится ознакомительная практика. Кульминацией этой ознакомительной практики является проведение комплексного практического занятия, в ходе которого курсанты совершенствуют полученные умения, приобретенные в ходе ознакомительной практики, а также тренируются в передвижении различными способами на поле боя, в борьбе с бронеобъектами, отрабатывают нормативы по военно-инженерной подготовке, радиационной, химической и биологической защите.

Также мы учитываем опыт специальной военной операции, изучаем вопросы тактической медицины, применения беспилотных летательных аппаратов. Также кульминация этого занятия – это учебное место по обкатке личного состава танками, где у наших курсантов формируется психологическая устойчивость при действиях в боевой обстановке.

«Учитываем опыт СВО». С курсантами Военной академии провели комплексные занятия на полигоне-7

На фоне непростой обстановки у границ в Беларуси обеспечены мир, стабильность, спокойствие и согласие. Впереди у будущих офицеров – ритуал принятия военной присяги. Бойцам доверят самое дорогое – будущее и настоящее Родины, нашу территориальную целостность и конституционный строй.

# Военные учения # общество # Андрей Зырянов # Фотофакт

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