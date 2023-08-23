Прямой эфир

МАРТ выявило завышение цен на некоторых объектах торговли на школьных базарах

23 августа 2023 06:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли рассказали о результатах проверки торговых объектов, которые продают школьные товары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МАРТ выявило завышение цен на некоторых объектах торговли на школьных базарах-1

Совсем скоро школьники вновь сядут за парты. В последние недели августа самое важное – купить одежду и канцелярию. Это можно сделать в любом столичном универмаге. А на выходных работают школьные ярмарки и базары. Ассортимент широчайший. Но хватает и нарушений. В рамках проверки обследовали 68 объектов. Устранить недостатки рекомендовали пяти из них, а трем и вовсе запретили торговлю. Большинство проблем из-за повышения цен.

МАРТ выявило завышение цен на некоторых объектах торговли на школьных базарах-4

Иван Вежновец, первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Отдельно хочу отметить, что у нас введено ценовое регулирование на товары, в том числе школьного ассортимента. Так, к примеру, на канцелярские товары в зависимости от вида установлены предельные максимальные надбавки от 30 до 40 %. Регулируются товары одежды для школьников также установлены предельные надбавки. В случае выявления нарушений, злоупотребления в двукратном размере завышения стоимости будут взысканы в виде штрафа. Соответствующая работа МАРТ будет продолжена.

Отдельное внимание – объектам в регионах. Ярмарки и базары, которые работают только в выходные, проверят в ближайшие дни.

# Государственная политика в области ценообразования # общество # Иван Вежновец # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Замкомандира батальона «СКИФ»: идут постоянные попытки контрнаступа, но они безуспешны
22 августа 2023 20:02

Замкомандира батальона «СКИФ»: идут постоянные попытки контрнаступа, но они безуспешны

Собирание наших земель и устремлённость к высоким идеалам. Что такое большой русский мир? Объяснил Алексей Гапонов
22 августа 2023 19:47

Собирание наших земель и устремлённость к высоким идеалам. Что такое большой русский мир? Объяснил Алексей Гапонов

Какую невоенную цель преследует СВО? Рассказал Алексей Гапонов
22 августа 2023 19:40

Какую невоенную цель преследует СВО? Рассказал Алексей Гапонов