МАРТ выявило завышение цен на некоторых объектах торговли на школьных базарах

Новости Беларуси. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли рассказали о результатах проверки торговых объектов, которые продают школьные товары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совсем скоро школьники вновь сядут за парты. В последние недели августа самое важное – купить одежду и канцелярию. Это можно сделать в любом столичном универмаге. А на выходных работают школьные ярмарки и базары. Ассортимент широчайший. Но хватает и нарушений. В рамках проверки обследовали 68 объектов. Устранить недостатки рекомендовали пяти из них, а трем и вовсе запретили торговлю. Большинство проблем из-за повышения цен.

Иван Вежновец, первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Отдельно хочу отметить, что у нас введено ценовое регулирование на товары, в том числе школьного ассортимента. Так, к примеру, на канцелярские товары в зависимости от вида установлены предельные максимальные надбавки от 30 до 40 %. Регулируются товары одежды для школьников – также установлены предельные надбавки. В случае выявления нарушений, злоупотребления в двукратном размере завышения стоимости будут взысканы в виде штрафа. Соответствующая работа МАРТ будет продолжена.

Отдельное внимание – объектам в регионах. Ярмарки и базары, которые работают только в выходные, проверят в ближайшие дни.