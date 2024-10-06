Министр образования признался, что самым тяжёлым периодом в жизни была учёба в школе

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Андрей Иванец.

Андрей Иванец, министр образования Республики Беларусь:

Как подчеркивал наш Президент, самое тяжелое время – учеба в школе. Я с этим полностью согласен. Вспоминая свои школьные годы, вряд ли когда-то было так тяжело, потому что ты изучаешь огромное количество школьных предметов, каждый день они меняются, каждый день по 6-7 уроков, еще выполнение домашнего задания. Здесь надо воспитывать трудолюбие.