Иванец рассказал, сколько времени уходит на написание одного учебника

Андрей Иванец, министр образования Республики Беларусь:

В 2021 году мы закончили издание нашей национальной линейки учебников для учреждений общего среднего образования – это порядка 247 учебных пособий по всем учебным предметам. Фактически начиная с 2022 года мы начали процесс переиздания учебных пособий. Чтобы учебное пособие стало учебником, оно должно претерпеть хотя бы несколько переизданий, при этом на каждой стадии переиздания происходит опытная проверка, когда все учителя, которые пользуются этими учебными пособиями, присылают свои замечания, предложения, оценки. И редко, но бывает, когда учебные пособия не проходят соответствующие испытания и нам приходится делать не переиздание этого учебного пособия, а садиться и писать заново учебники.

Александр Осенко:

Как знаменитый учебник философии? Вы же подарили Президенту, но там уже были правки.

Андрей Иванец:

Философия для студентов – это тема, которая волнует всех и всегда. Все, кто был студентом, вспоминают философию как нечто загадочное и непонятное во всех смыслах этого слова. И я через это проходил и в университете, и в аспирантуре. При подготовке уже нового учебного пособия по философии для студентов, когда я с первых строк начал читать еще рукопись, я захотел поступить на факультет философии и социальных наук Белгосуниверситета, захотел стать философом. Понятным, простым, доступным языком изложено, но в то же время достигается самая главная цель – формируется мировоззренческая функция.