Учительница разработала детскую настольную игру – можно одновременно изучать робототехнику и историю Беларуси

Как современной молодежи реализовать свои таланты и где их воплотить в реальность? Для этого существует достаточно возможностей. Работают деловые клубы, организации и объединения по интересам. Созданы фонды по поддержке талантов, проводятся творческие и интеллектуальные состязания. Программа «Центральный регион» на СТВ отправилась знакомиться с победителями областного этапа конкурса «100 идей для Беларуси».





Ирина Дорофейчик, педагог дополнительного образования Червенского Центра творчества детей и молодежи:

Хотелось совместить робототехническую STEM-науку с возможностью воспитывать у подрастающего поколения патриотические качества. Именно так родилась идея патриотической настольной игры «Познай Беларусь с Мататой». В ее основе робототехнический набор и разработанная нами карта, которая позволяет учащимся организовывать досуг. В игру могут играть ребята в возрасте от 7-8 лет в количестве до 24 человек. Игра познавательная, охватывает такие области, как история, природоведение, география, литература, искусство. Нас заметили в районе и предложили поучаствовать в проекте «100 идей для Беларуси». Игра будет интересна даже взрослым.