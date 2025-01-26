Учительница Лукашенко приняла участие в голосовании. Вот как проходила кампания на малой родине Президента

У белорусов, которые не могут самостоятельно прийти на участки, сегодня тоже есть возможность сказать свое слово на выборах. Организовано голосование на дому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этой услугой воспользовалась долгожительница из Александрии – участница Великой Отечественной войны и ветеран педагогического труда, учительница Татьяна Николаевна Карпеченко.

Избиратель старой закалки, хотя выбор делала на дому, по такому важному случаю Татьяна Николаевна принарядилась, надев любимый жакет. Несмотря на почтенный возраст (в этом месяце исполнился 101 год), она следит за новостями и проявляет интерес к жизни страны. Судьба учительницы, как и Беларуси, не лишена крутых виражей. Трудовая биография началась в 18 лет – в годы Великой Отечественной войны. Педагог с более чем 40-летним стажем, 35 из них посвятила Александрийской школе.

Татьяна Карпеченко, жительница Александрии:

Мне интересно знать, а как же дальше мы будем жить. Мне интересно знать даже, как в России дела идут. Поэтому я новости и белорусские смотрю, и русские. Сегодня я голосовала за тихую, спокойную, независимую, экономически крепкую, процветающую Беларусь. Александрия активно включилась в эту электоральную кампанию, досрочно здесь уже проголосовали более 70 % избирателей.