На выборах Президента созданы комфортные условия для граждан с инвалидностью

Никаких барьеров – это про электоральную кампанию в Беларуси. В стране позаботились о том, чтобы принять участие в выборах мог каждый белорус, в том числе с ограниченными возможностями. Так, люди с нарушениями зрения на избирательных участках могут получить лупу или увеличительное стекло, чтобы самостоятельно заполнить бюллетень, либо специальный трафарет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Максимально комфортные условия создали и для граждан с инвалидностью: для них – пандусы и специальные кабинки. На прямой связи со студией из столичного 57 избирательного участка – Алеся Иванова.

Алеся Иванова, корреспондент:

Сделать свой выбор сегодня может каждый белорус. Не исключение и маломобильные граждане, которые с самого утра также активно голосуют. Сейчас мы находимся в средней школе № 164. Здесь открыты сразу три избирательных участка, на каждом созданы все условия для людей с ограниченными возможностями.

Может проголосовать совершенно каждый, также и слабовидящий, бюллетени сделаны шрифтом Брайля, поэтому голосовать может абсолютно каждый, условия созданы для этого. Насчет будущего могу сказать, что будущее мы выбрали еще 30 лет тому. За мир в нашей стране. За мирную, процветающую страну. Для удобства людей с ограниченными возможностями участковые избирательные комиссии расположены, как правило, на первых этажах зданий, где есть пандусы и поручни. Предусмотрена и специальная кабинка для маломобильных избирателей. В отличие от других, полка здесь расположена гораздо ниже, что позволяет заполнить бланк самостоятельно, сохраняя при этом тайну голосования.

Александр Станчик, председатель участковой комиссии по выборам Президента Беларуси участка для голосования № 57 Минска:

Действительно, маломобильные граждане сегодня очень активно приходили на участок, отдавали свой голос. На данный момент – более 20 человек, которые посетили наш участок. Алеся Иванова:

Вижу, у вас в руках лупа. Александр Станчик:

Да, это тоже специально для того, чтобы слабовидящие люди могли проголосовать. Также у нас есть табличка, по которой они могут определить, за какого кандидата можно проголосовать.