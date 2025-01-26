Торговое обслуживание организовали более чем на 1800 участках для голосования

На избирательных участках 26 января не только торжественно, празднично, но и вкусно. На многих, если быть точным, их более 1 800, организовано торговое обслуживание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На избирательных участках 26 января не только торжественно, празднично, но и вкусно. На многих, если быть точным, их более 1 800, организовано торговое обслуживание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Свою продукцию представляют торговые сети, местные производители, а также Комбинат школьного питания. Любой желающий может подкрепиться и оценить качество отечественной продукции. В буфетах широкий ассортимент: хлебобулочные, кондитерские, кулинарные изделия, блюда национальной кухни и другое. Проходят также дегустации и промоакции. Кроме того, можно приобрести сувенирную продукцию с государственной символикой.
Очень вкусно, мне нравится.
Сегодня как раз такой день, когда мы пришли проголосовать и зашли в буфет. Посмотрели, что здесь ассортимент большой, очень вкусное, все свеженькое, по доступной цене. Я думаю, что каждый сегодня порадуется.
Зашли в буфет по старой традиции. Выбор очень большой, можно продегустировать, что очень приятно, перед тем как купить. И детям есть выбор, и взрослым есть.
Хорошо, что можно посидеть, покушать, проголосовать. Все как надо, все как положено.
Людмила Крупская, директор Комбината школьного питания Минска:
Всем людям, которые приходят на избирательные участки, конечно же, показаны стрелками, где находятся буфеты. Посещаемость очень активная. Активно покупают себе домой и тоже здесь обедают. Поэтому недовольных пока нет. Все довольны, все счастливы. Цены у нас замечательные.
Радуют белорусов и культурной программой в местах проведения голосования. Кроме того, предусмотрены развлечения для детей.