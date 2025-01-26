Торговое обслуживание организовали более чем на 1800 участках для голосования

На избирательных участках 26 января не только торжественно, празднично, но и вкусно. На многих, если быть точным, их более 1 800, организовано торговое обслуживание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свою продукцию представляют торговые сети, местные производители, а также Комбинат школьного питания. Любой желающий может подкрепиться и оценить качество отечественной продукции. В буфетах широкий ассортимент: хлебобулочные, кондитерские, кулинарные изделия, блюда национальной кухни и другое. Проходят также дегустации и промоакции. Кроме того, можно приобрести сувенирную продукцию с государственной символикой.

Очень вкусно, мне нравится.

Сегодня как раз такой день, когда мы пришли проголосовать и зашли в буфет. Посмотрели, что здесь ассортимент большой, очень вкусное, все свеженькое, по доступной цене. Я думаю, что каждый сегодня порадуется.

Зашли в буфет по старой традиции. Выбор очень большой, можно продегустировать, что очень приятно, перед тем как купить. И детям есть выбор, и взрослым есть.

Хорошо, что можно посидеть, покушать, проголосовать. Все как надо, все как положено.