Учитель русского языка Сновской средней школы Инна Винник признана человеком года Минщины

Новости Беларуси. Учитель русского языка Сновской средней школы Несвижского района Инна Винник признана человеком года Минщины. Для молодой учительницы высокая награда не первая.

В 2013 году Инна Винник обошла несколько сотен конкурентов и побеждала на международном конкурсе «Лучший учитель русской словесности зарубежья».

Потом победила на областном этапе конкурса «Учитель года».

Преподаватель всегда находит контакт с учениками и внедряет новейшие технологии в учебном процессе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Инна Винник, учитель русского языка и литературы Сновской средней школы Несвижского района:

Ученикам очень многим благодарна, и не только тем, которые достигали каких-то успехов, но просто тем, кто внимательно меня слушает, в ком я вижу результат своей работы. Это всегда очень приятно.

Мое кредо в словах Пастернака: «Во всем мне хочется дойти до самой сути: в работе, в поисках пути, в сердечной смуте».

Галина Радоман, директор Сновской средней школы Несвижского района:

Это человек, который творчески работает, любит детей, всю душу и сердце отдает детям. У нас педагогический коллектив – 46 учителей. Все творческие люди, работающие, которые любят детей. И ясно, что без детей учитель не состоится как учитель.