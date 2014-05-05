К Дню Победы в мемориальном комплексе «Партизанский лагерь» в Крупском районе восстановили землянки времен ВОВ

Новости Беларуси. Накануне Дня Победы мемориальный комплекс «Партизанский лагерь» Крупского района расширил экспозицию. Здесь восстановили землянки времен Великой Отечественной и новая аллея.

Комплекс «Партизанский лагерь» – в лесном урочище возле городского поселка Бобр. Именно здесь в 1944 году проходили активные освободительные бои.

В центре комплекса – монумент в честь Героя Советского Союза Василия Чеботарева, который командовал спецоперацией на Крупской земле и героически погиб во время очередной атаки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.