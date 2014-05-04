В выходной День труда СТВ провело эксперимент: всегда ли отдыхать - хорошо?

Новости Беларуси. Праздник, который исторически отмечают в Беларуси уже несколько поколений — Первомай — собрал на улицах более 134 тысяч человек. Именно столько белорусов на неделе приняло участие в традиционных маевках в Праздник труда. Подавляющее большинство, конечно же, предпочло провести пусть и посвященный работе, но все-таки выходной, на природе с родными и близкими.

Приятный материальный подарок в этот день - бюджет прожиточного минимума вырос и составляет в данный момент 1 миллион 212 тысяч рублей. То есть увеличатся пенсии, а также детские пособия. Как изменился праздник, что такое ударный труд, и главное, как влияет безделье на здоровье, узнала корреспондент программы «Неделя» на СТВ.

Яна Шипко, СТВ:

На первое мая уже не видно колонн трудящихся, как это было в советские годы. Традиции изменились, но праздник остался все тем же «красным днем календаря». Немного парадоксальным, но народно любимым, не рабочим Днем труда.

А вот у нашей героини выходных вообще не бывает. Ее профессия – мама, при чем многодетная! И не без уговоров согласилась она принять участие в нашем эксперименте – на один день полностью освободить себя от работы и сосредоточиться на собственном отдыхе.

К нашей участнице направляемся в компании врача. С 9 утра до 9 вечера фиксировать будем не только впечатления от полного бездействия дня, но и самочувствия.

На неделе Наталья Михайловна в числе госнагражденных получила из рук Президента «Орден матери». За свой бесценный труд выходной она, конечно, заработала. Но отдохнуть придется потрудиться. Для нее такой ленивый день – нонсенс. Дела по дому не переводятся никогда. Порой как белка в колесе, но это работа в радость.

Наталья Филипова, многодетная мать:

В нашей стране очень большая помощь оказывается: за садик 50% оплата, в школе питание бесплатное, к 1 сентября в Минске дают помощь всем школьникам - от отдела образования, оказывается. С радостью я, честно скажу, встаю, каждый день подхожу к окошку и говорю спасибо, каждый день с хорошим, бодрым настроением.

Сейчас Наталья осуществит мечту многих телезрителей – выходной, когда абсолютно ничего не нужно делать, разве что лежать перед телевизором. Заодно проверим, бывает ли в тягость безделье и не вредно ли долго бить баклуши для здоровья.

Татьяна Курлович, врач городской станции скорой медицинской помощи:

Давление в данный момент 120/80, пульс в пределах нормы.

Время пошло. Первые часы наша героиня наслаждается тишиной и спокойствием. Не будем ей мешать.

В былые годы Надежда Семеновна спешила на первомайскую демонстрацию с транспарантом, теперь с лопатой на грядки. Далекая от труда на земле горожанка, она и представить не могла, что на пенсии превратится в заядлого садовода-огородника. В свои 75 без работы не представляет ни дня. Особенно, когда работа эта в удовольствие. А ведь чтобы на грядках скоро появилась ранняя клубника, в парнике спели томаты с баклажанами, а клумба расцветала экзотическим цветом, пришлось изрядно потрудиться.

Надежда Соколова, дачница:

На даче труд, я думаю, что каждый человек для себя может превратить в удовольствие. Свежий воздух, есть возможность немножечко поработать, пошевелиться, поковыряться. Могу немножко похвастаться - картошка у меня не обыкновенная, египетская! Нужно чем-то быть увлеченным, тогда жизнь интересна, тогда даже и не болеешь!

После пары часов релакса Наталью сморил сон. Просмотр сновидений все же полезнее, чем телесериалов. Для организма - как «перезагрузка».

Сон – лучшее лекарство от накопившейся усталости и для Сергея Владимировича. Врач-хирург и завотделением рабочих часов не считает. От утренней летучки и обхода до внештатных операций время на рабочее и сверхурочное давно не делит. Но и в выходные предпочитает активный отдых.

Сергей Федоренко, заведующий гнойным хирургическим отделением 2-й городской клинической больницы г. Минска:

1 мая провел вместе с женой, мамой и сыном на даче в труде, как и большинство, наверное, наших граждан. День начался у меня с пробежки по стадиону вместе с сыном.

Главный побочный эффект от передозировки работы в его профессии - усталость моральная, а не физическая. От переживаний за больных не отключишься и дома. А лучшая награда за труд – выздоровление пациентов.

Сергей Федоренко, заведующий гнойным хирургическим отделением 2-й городской клинической больницы г. Минска:

Есть проблема у человека. Помог ты этому человеку. Выздоровел он, счастливый ушел. Всегда хочется сказать в след: спасибо, что не подвел, что выздоровел.

И все же усталость и физическая иногда берет верх. Хирурга можно узнать по небольшой сутулости от многочасового стояния за операционным столом. Как стряхнуть с плеч нагрузку, у доктора вполне традиционный рецепт.

Сергей Федоренко, заведующий гнойным хирургическим отделением 2-й городской клинической больницы г. Минска:

Мы работаем над этим, занимаемся профилактикой сутулости - следим за осанкой, занимаемся спортом.

Тем временем Наталья уже устала отдыхать. После дневного сна, о котором она успела позабыть со времен детского сада, в ней проснулась деятельность. И хоть все домашние хлопоты сегодня взяли на себя муж и старший сын, ощущения беззаботности как не бывало. Проведем промежуточные результаты эксперимента.

Татьяна Курлович, врач городской станции скорой медицинской помощи:

Наша пациентка уже адаптирована к определенному ритму жизни и не может перестроиться на то, что она будет постоянно отдыхать. Произошли психологические изменения - она начала переживать за своих детей, что у нее какие-то процессы не сделаны по дому. В результате этого мы заметили, что незначительно стало повышаться давление, увеличилась частота сердечных сокращений.

Ударный труд для Сергея Аврамовича не пустой звук. На предприятие «Могилевхимволокно» пришел одним из первых. Поднимал производство не только передовыми показателями, но и участием в самодеятельности. И пусть сегодня труд облегчают новые технологии, престиж рабочей профессии сохранился.

Сергей Баранов, наладчик:

Вот эта инициативная составляющая нашего коллектива помогает не только в работе, но и вообще идти по жизни. Тех, кто ушел на пенсию, приятно встретить, как будто родственника в городе встречаешь! Как, тебе продлили контракт? А когда ты жить будешь?!

К вечеру участница нашего эксперимента уже считает часы до его окончания. Время готовить ужин, а Наталья чувствует себя не в своей тарелке. Оказывается, не знать, чем себя занять, для нее гораздо сложнее, чем успеть переделать кучу дел одновременно.

А лениться, только в меру, между прочим, полезно, считают психологи. Это надоедливое чувство порой ограждает нас от ненужных дел. И тут главное – в крайности не броситься. Трудоголизм ведь тоже болезнь. Такая же зависимость как алкогольная или никотиновая. Трудолюбие – разумный баланс. При условии, что работа приносит удовольствие, а еще лучше, если становится делом жизни.

Андрей Метельский, психотерапевт:

У меня всегда вопрос такой: если бы завтра отменили деньги, чем бы вы стали заниматься в жизни? Вот это ближе всего будет к вашей миссии. Тогда, когда человек живет миссией, денег всегда достаточно. И удовольствие от жизни получать, и удовольствие от работы, труда. Тогда какие вопросы выгорания? Чего выгорать тогда, если я и так занимаюсь тем, чем хочется, чем нравится.

Пока многодетная мама Наталья примеряла на себя несвойственный образ жизни тунеядца и провела в качестве эксперимента 12 часов в безделье, настроение ее заметно испортилось. А энергии к концу дня, хоть расход калорий и был сведен к минимуму, не прибавилось.

Татьяна Курлович, врач городской станции скорой медицинской помощи:

После нашего очередного обследования, находилась в состоянии психоэмоциональной напряженности. Это проявлялось тем, что у нее были сопереживания о своих детях, о некоторых моментах, которые она не успела сделать по дому. Организм должен всегда находиться в тонусе - в определенном, адаптированном для него тонусе. Как мы видим, наша пациентка находится в нем постоянно, он для нее адаптирован, поэтому он позитивно сказывается на ее жизни.

Наталья Филипова, многодетная мать:

Возможность, которая представилась сегодня, - целый день отдыхать. Я не знала, куда себя деть. тяжело вот просто ничего не делать, целый день отдыхать.

На вопрос, согласилась бы наша героиня растянуть эксперимент более чем на день, Наталья ответила отрицательно. Зачем брать «искусственный» отпуск, когда с любимыми детьми и рабочий выходной День труда для нее праздник.