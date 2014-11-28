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Учения по защите людей от ЧС природного и техногенного характера прошли в Дзержинском районе

28 ноября 2014 13:54
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Новости Беларуси. Масштабные комплексные учения по защите людей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера прошли в Дзержинском районе. Спасатели отработали действия в случае природных аномалий, а также оттачивали действия в случае прорыва теплотрассы.

На учениях были задействованы не только сотрудники МЧС, но и специалисты Красного креста, врачи скорой помощи, инспекторы ГАИ, коммунальные службы.

Скорость и точность действий специалистов во время тренировки поможет оперативно справиться с реальной чрезвычайной ситуацией, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # МЧС Беларуси

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