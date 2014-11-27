Бездомные: почему эти люди сами себе не хотят помочь?

Новости Беларуси. Перезимовать — значит выжить. С приходом холодов людям без определенного места жительства становится еще сложнее. С бездомными милиция и ряд других служб работают по принципу «предотвратить опасность» и помогают вернуться к нормальной жизни. Подробнее в сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ.

Зима многим доставляет неудобства, и временны трудности. Но для людей без определенного места жительства — это настоящее испытание. С наступление холодов смертность среди бездомных возрастает в разы.

Прийти на помощь всегда готова милиция. Бездомные к людям в форме, как правило, относятся с доверием. После задержания их везут в РУВД. Там устанавливают личность, снимают отпечатки пальцев и, если человек с улицы чист перед законом, его определяют в приют.

Александр Ластовский, начальник отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:

У нас социально ориентированное государство, нет ничего важнее человеческой жизни. Каким бы этот человек не был, как бы низко он не пал, может быть, по социальной лестнице на социальное дня, он человек и он не лишен своих естественных прав, которые гарантирует ему государство. Поэтому забота о нем в части, указанной органам внутренних дел законодательством, исполняется полностью.

Существуют для таких людей и приюты, где можно помыться, обогреться и поесть. Одно такое посещение обходится госбюджету где-то в 200 тысяч рублей в сутки. Правда, воспользоваться такого рода удобствами спешат не все.

Бездомный:

Никогда в жизни! Пока у меня есть руки и ноги — не пойду по ночлежкам!

Александр Ластовский, ГУВД Минска:

Говоря о проблеме бродяжничества и проблеме лиц без определенного места жительства в городе Минске необходимо отметить, что данная категория граждан и работа с этими гражданами, конечно, находится на постоянном контроле милиции. Они постоянно в поле зрения милиции. И эта работа не прекращается ни на день. Человек может вернуться в этот мир, может вернуться в нормальный мир - было бы желание.

Ночлег и еда для людей без определенного места жительства здесь всегда бесплатны, а вот спрос на такое предложение с наступлением холодов возрастает. В Витебске центр ночного пребывания открыли в 2010 году. За это время здесь успели пожить около 400 человек.

Всего, в обычном рабочем режиме, это заведение может принимать почти 4 десятка временных жильцов. Если спрос все же превысит предложение, койка найдется и для полусотни клиентов.

По неофициальным данным, сейчас только на Витебщине около 100 лиц без определенного места жительства. Из них 40 - в областном центре. Но далеко не все хотят идти в такое зимнее общежитие, ведь как и у любого подобного заведения, здесь есть свои правила внутреннего распорядка — обязательно быть трезвым и иметь желание трудоустроиться.