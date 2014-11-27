Истфаку Могилевского госуниверситета имени Кулешова 27 ноября исполнилось 80!

Новости Беларуси. 80-летие со дня основания отмечают 27 ноября студенты и преподаватели исторического факультета Могилевского госуниверситета имени Кулешова. Истфак - одним из старейших в вузе. Поздравить могилёвских коллег в эти дни приехали гости из других вузов, выпускники разных лет и ветераны-педагоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

39 лет назад путёвку в жизнь могилёвский истфак дал и Президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Петр Дмитрачков, декан исторического факультета Могилёвского государственного университета им. А.А. Кулешова (1975 – 2005):

За эти годы мы выпустили тысячи хорошо подготовленных специалистов, профессионалов, которые проявили себя не только в сфере образования и просвещения, но и занимают высокие государственные должности. Конечно же, мы всегда будем гордиться, что первым Президентом Республики Беларусь стал наш уважаемый Александр Григорьевич Лукашенко. Он закончил истфак в 1975 году.

По случаю юбилея на могилёвский истфак сегодня приехали и коллеги из Москвы. Руководители факультетов подписали договор о сотрудничестве.

Этот документ даст возможность осуществлять, к примеру, совместные научные исследования.

Владимир Борисенко, декан исторического факультета Могилёвского государственного университета им. А.А. Кулешова:

Наши студенты получат возможность съездить в Москву и поработать в архивах. Для историков это крайне важно. Кроме того, мы рассчитываем и тоже есть договоренность, и есть перспектива обмена профессорским составом.

Оксана Солопова, заместитель декана исторического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова:

Это и возможность чтения лекций. Это возможность прохождение студентами стажировок, работа в архивах. Хотя белорусские библиотеки, архивы для нас интересны не в меньшей степени, чем российские для белорусских студентов. Научное сообщество стремится на встречу друг к другу.

Исторический факультет один из крупнейших в Могилевском университете. 5 кафедр, археологическая лаборатория. Здесь учатся более 700 студентов. Основные направления научной деятельности факультета связаны с отечественной и всемирной историей, философией, религиоведением, культурологией. Уже много лет на факультете успешно развивается и научная школа.