Бездомный щенок жил 2 месяца с пластиковым кувшином на голове

Новости США. Бездомный щенок овчарки прожил 2 месяца с пластиковым кувшином на голове. Семья из Техаса, неподалеку от которой поселился пес, пыталась его поймать и освободить. Когда им это удалось, супруги разрезали толстый кувшин, который сковал морду собаки, садовыми ножницами.

По их мнению, пятимесячный щенок забрался к ним в сарай и влез в емкость с кормом, однако самостоятельно выпутаться не смог. К счастью для Ведёрка, так его назвали новые хозяева, бездомная жизнь для него подошла к концу, сейчас он поселился у своих освободителей и уже подружился с другими питомцами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.