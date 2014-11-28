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Бездомный щенок жил 2 месяца с пластиковым кувшином на голове

28 ноября 2014 11:16
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Новости США. Бездомный щенок овчарки прожил 2 месяца с пластиковым кувшином на голове. Семья из Техаса, неподалеку от которой поселился пес, пыталась его поймать и освободить. Когда им это удалось, супруги разрезали толстый кувшин, который сковал морду собаки, садовыми ножницами. 

По их мнению, пятимесячный щенок забрался к ним в сарай и влез в емкость с кормом, однако самостоятельно выпутаться не смог. К счастью для Ведёрка, так его назвали новые хозяева,  бездомная жизнь для него подошла к концу, сейчас он поселился у своих освободителей и уже подружился с другими питомцами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Бездомные животные

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