«С хорошим настроением, чтобы получать хорошие оценки»: эмоции и мысли тех, для кого 1 сентября – особенный день

Новости Беларуси. Свой первый в жизни школьный звонок 1 сентября услышали более 110 тысяч маленьких белорусов. Этот день для каждого из них особенный. Его ждут с нетерпением, а готовиться начинают чуть ли не с приходом лета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белые банты, букеты, которые едва умещаются в руках, новая стильная школьная форма. Они готовились, кажется, все детство, чтобы сегодня все видели еще издалека: идет первоклассник.

Валерия Прохоренко:

Нихау – здравствуйте. С китайским приветствием маленькая Лера вошла в распахнутые двери своей новой школьной жизни, учиться девочка будет восточному языку с первого класса. Она ощутимо волнуется в ожидании праздничной линейки, за руку держит своего коллегу Романа, с ним она уже успела подружиться.

Роман Бешанов:

В школу надо идти с хорошим настроением, чтобы получать хорошие оценки. Кстати, помимо Ромы и Валерии первый в жизни школьный звонок 1 сентября услышали более 110 тысяч ребят во всех уголках Беларуси. Принимали подарки и ученики школы в агрогородке Леново, что в Брестской области. Звонок позвал их на занятия в новый учебный корпус.

А совершенно новую школу – одну из лучших по оснащению в стране – в качестве подарка получили юные жители Кричева.

Алена Слепнева, ученик 7 класса средней школы № 8 Кричева:

Первое сентября – это хороший праздник. Потому что мы можем встретиться со своими друзьями. Спросить у них, как они провели свое лето. И увидеть также своих учителей, классных руководителей. Но День знаний, как известно, праздник не только школьников, но и студентов. Так, в рядах учеников Минского колледжа электроники – 8 десятков новичков. К слову, здесь готовят специалистов с особенностями психофизического развития.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Уровень подготовки сегодня в средних специальных учреждения образования у нас в Беларуси очень высок. И я скажу, что это уровень университетский. В этот день волнуются даже студенты, ведь завтра их ждет еще более ответственный период в жизни. А пока есть время, чтобы насладиться своим праздником – Днем первокурсника. А этим ребятам волноваться не положено по уставу. 68 юношей стали первокурсниками Минского суворовского училища.

Никита и Степан, на двоих им не больше 24. А они уже выбрали свой жизненный путь. Теперь вместо школьной формы – военные погоны, а вместо «да» – «так точно».

Степан Бондарь:

Я всегда хотел стать военным. В суворовском интереснее, чем в обычной школе.