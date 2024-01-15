«Учеников года» выбрали в Минской области – 21 школьник получил звание в 7 номинациях

Новые имена и таланты. В Минской области подвели итоги конкурса «Ученик года», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Почетное звание получил 21 школьник в 7 номинациях, в том числе спортивная, общественная и творческая деятельность. Талантливая молодежь презентовала себя в форме видео-визитки – представляли передовые идеи и разработки. Награды также победителям интернет-голосования, родителям и педагогам.

Виктория Д унина, ученица средней школы № 6 Ж одино: Недавно я участвовала в конкурсе «Прозрачные волны Нарочи». Это республиканский конкурс, где я одержала победу. Также участвую во многих танцевальных, творческих конкурсах, рисую, танцую, моделингом занимаюсь. Выступаю в разных показах. Этот конкурс стал для меня большой неожиданностью, потому что я узнала о нем за пару дней до окончания. Пришлось очень быстро готовить, но у меня получилось.

Иван Маркевич, заместитель председателя Миноблисполкома:

Здесь, в первую очередь, приглашены наши лучшие ученики, которые своим умом, своим талантом достигли серьезных результатов. Где-то в области науки, творчества, физкультуры, спорта – во всех направлениях.

Признание на церемонии получили и учащиеся колледжей, которые в 2023 году побеждали на международных конкурсах профмастерства. Будущие специалисты провели мастер-классы для гостей: от парикмахерского дела до кондитерского искусства.