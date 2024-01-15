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Оркестр из Столбцовского района получил спецпремию Президента – их знают более чем в 20 странах

15 января 2024 17:37
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Народный духовой оркестр «Витины» из Столбцовского района в числе обладателей спецпремии Президента Беларуси деятелям культуры и искусства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Коллективу уже почти 70 лет. В его составе участники разных возрастов: от 10 до 65-ти. Но всех их объединяет любовь к музыке.

Подробнее в материале Дарьи Авсюк.

Оркестр из Столбцовского района получил спецпремию Президента – их знают более чем в 20 странах-1

Музыкальный корабль под названием «Витины» на протяжении почти 70 лет курсирует по миру и радует слушателей неповторимым звучанием. Народный духовой оркестр знают в более чем 20 странах мира. Это Германия, Италия, Испания, Польша и Россия. Называется коллектив так неслучайно.

Оркестр из Столбцовского района получил спецпремию Президента – их знают более чем в 20 странах-4

Александр Ничипорович, руководитель народного духового оркестра «Витины»:
Когда-то по Неману ходили суда. И эти лодки называли витинами. То, что часто оркестр путешествует, и пошла какая-то идея назвать коллектив именно так.

Оркестр из Столбцовского района получил спецпремию Президента – их знают более чем в 20 странах-7

Дарья Авсюк, корреспондент:
Всего в коллективе 45 человек. Возрасту здесь нет предела. Самому младшему участнику 14 лет. Часто гастролируют как по Беларуси, так и за ее пределами.

Оркестр из Столбцовского района получил спецпремию Президента – их знают более чем в 20 странах-10

Самому опытному музыканту – 65, новички еще учатся в школе. Благодаря преемственности поколений музыкальные произведения в исполнении оркестра звучат по-особенному. Младшие участники привносят новизну, а старшие делятся опытом с молодежью.

Кто и почему играет в оркестре – в нашем сюжете

# Государственная политика в области культуры # общество # Дарья Авсюк

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