Оркестр из Столбцовского района получил спецпремию Президента – их знают более чем в 20 странах

Народный духовой оркестр «Витины» из Столбцовского района в числе обладателей спецпремии Президента Беларуси деятелям культуры и искусства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Коллективу уже почти 70 лет. В его составе участники разных возрастов: от 10 до 65-ти. Но всех их объединяет любовь к музыке. Подробнее в материале Дарьи Авсюк.

Музыкальный корабль под названием «Витины» на протяжении почти 70 лет курсирует по миру и радует слушателей неповторимым звучанием. Народный духовой оркестр знают в более чем 20 странах мира. Это Германия, Италия, Испания, Польша и Россия. Называется коллектив так неслучайно.

Александр Ничипорович, руководитель народного духового оркестра «Витины»:

Когда-то по Неману ходили суда. И эти лодки называли витинами. То, что часто оркестр путешествует, и пошла какая-то идея назвать коллектив именно так.

Дарья Авсюк, корреспондент:

Всего в коллективе 45 человек. Возрасту здесь нет предела. Самому младшему участнику 14 лет. Часто гастролируют как по Беларуси, так и за ее пределами.