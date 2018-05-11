Ученики Острошицко-Городокской школы провели для жителей минского дома-интерната праздничную программу: видеофакт

Новости Беларуси. Тем, кто выжил в годы военного лихолетья, сегодня особое внимание. «Голоса войны» в память о подвиге предков звучат и в сердцах молодого поколения белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Тем, кто выжил в годы военного лихолетья, сегодня особое внимание. «Голоса войны» в память о подвиге предков звучат и в сердцах молодого поколения белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новую праздничную программу, посвященную Великой Победе, в минский дом-интернат для престарелых и инвалидов привезли 11 мая ученики Острошицко-Городокской средней школы.
История этой дружбы насчитывает уже много лет: ребята регулярно навещают проживающих здесь пожилых людей с концертами и подарками, а также помощью, которой тут всегда очень рады. К примеру, на прошедшем недавно субботнике трудились в интернате всей школой – вскопали здешний парник, побелили деревья, облагородили клумбы и кустарники.
Сегодняшнюю же программу «Голоса войны» ребята вместе с педагогами готовили несколько месяцев, в ее основе – стихи, монологи и песни о войне в исполнении мальчишек и девчонок разного возраста (с 5-го по 10-ый классы). В преддверие праздника в Острошицко-Городокской школе уже в третий раз состоялся конкурс песни, лучшие номера которого и составили основу сегодняшней программы.
От традиции приезжать в гости с подарками сегодня, конечно, тоже не отошли. По окончании концерта жильцам вручили десяток курочек-несушек и петуха, все они приехали сюда прямиком из личного хозяйства Президента. По такому случаю в интернате сегодня состоялось еще одно большое событие – открытие собственной мини-фермы. Хозяйство пока небольшое – куры и кролики, которых местным жителям подарили на новогодние праздники, но уже планируют расширяться: вскоре здесь появятся и козы. К новой ферме пожилые люди отнеслись с большим вниманием, и будут рады новым ее обитателям. В свою очередь юные школьники пообещали и дальше навещать пожилых людей, оказывать им всяческую поддержку, в которой нуждаются постояльцы интерната.