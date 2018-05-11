Ученики Острошицко-Городокской школы провели для жителей минского дома-интерната праздничную программу: видеофакт

Новости Беларуси. Тем, кто выжил в годы военного лихолетья, сегодня особое внимание. «Голоса войны» в память о подвиге предков звучат и в сердцах молодого поколения белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новую праздничную программу, посвященную Великой Победе, в минский дом-интернат для престарелых и инвалидов привезли 11 мая ученики Острошицко-Городокской средней школы. История этой дружбы насчитывает уже много лет: ребята регулярно навещают проживающих здесь пожилых людей с концертами и подарками, а также помощью, которой тут всегда очень рады. К примеру, на прошедшем недавно субботнике трудились в интернате всей школой – вскопали здешний парник, побелили деревья, облагородили клумбы и кустарники.

Сегодняшнюю же программу «Голоса войны» ребята вместе с педагогами готовили несколько месяцев, в ее основе – стихи, монологи и песни о войне в исполнении мальчишек и девчонок разного возраста (с 5-го по 10-ый классы). В преддверие праздника в Острошицко-Городокской школе уже в третий раз состоялся конкурс песни, лучшие номера которого и составили основу сегодняшней программы.