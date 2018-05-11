В Лиозно перезахоронили 10 красноармейцев, погибших во время освобождения Витебской области

Новости Беларуси. Останки красноармейцев, которые погибли во время войны, перезахоронили со всеми почестями в Лиозненском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они сражались в 1944 за освобождение Витебской области. В братской могиле в агрогородке Крынки, где уже похоронены почти пять тысяч воинов, нашли свой покой еще десять. Имя только одного красноармейца – Бориса Ильина – удалось установить по сохранившимся личным вещам. Останки солдат обнаружили бойцы поискового отряда.

Андрей Ильюшкин, краевед:

В ходе вахты, которая проходила на территории Витебского и Лиозненского районов были эксгумированы останки 37 бойцов Красной Армии. Освободительные действия нашей армии по освобождению Республики Беларусь. Боевые действия на территории района велись с октября 1943 по июнь 1944. Ни для кого не секрет, что это начало операции «Багратион», которая в результате привела к освобождению республики.