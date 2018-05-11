«Белтелеком» посоветовал отключать модемы во время грозы

Новости Беларуси. Оператор связи «Белтелеком» напоминает, что гроза может негативно сказаться на работе электроприборов.

Как сообщается на сайте компании, подобные метеорологические явления создают электромагнитный импульс (ЭМИ), из-за чего появляется мощная широкополосная помеха.

Специалисты техподдержки советуют отключать во время грозы модемы и приставки, иначе они могут выйти из строя.

Сотрудники «Белтелекома» отмечают, что такое указание находится и в Порядке оказания услуг: «во избежание повреждений оконечного оборудования, предоставленного оператором, вызванных влиянием метеорологических явлений (грозовые разряды и т.п.), абонент должен выключать оконечное оборудование из сети электропитания при возникновении таких явлений».